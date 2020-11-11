Общественный транспорт из-за ковид-дисседентов за сентябрь и начало октября задерживали четыре раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гортранс Екатеринбурга подаст в суд на ковид-диссидентов, из-за которых задерживали транспорт. Предприятие подаст иск на этих горожан, чтобы взыскать убытки. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии.

- Речь идёт об исках к так называемым ковид-диссидентам, из-за действий которых (отказ одевать маску в общественном транспорте или покидать его) произошла серьезная задержка общественного транспорта, а значит ЕМУП Гортранс понес финансовые убытки, - рассказали в мэрии.

Сейчас Гортранс запросил персональные данные этих людей у полиции для подачи исков в суды. Отметим, что информация о ковид-диссидентах в транспорте есть только у МВД, так как в каждом таком случае вызывали сотрудников полиции.

- Цель таких исков (и потенциально судебных заседаний) - создать прецедент. Без какой либо инициативы с нашей стороны решения этих судов станут достоянием общественности через СМИ. Потом каждый сделает свои выводы. Мы не заставляем никого менять свои убеждения. Важно, чтобы все осознали ответственность за свои действия, - отметили в мэрии.

По данным администрации, общественный транспорт задерживали за сентябрь и начало октября четыре раза. Задержки длились от двух до трех часов.

Напомним, что последний такой случай, когда из-за ковид-диссидента встал транспорт произошел накануне. Женщина отказывалась надевать маску, и из-за нее троллейбус остановил движение. Всех пассажиров попросили выйти и пересесть на другой транспорт.

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