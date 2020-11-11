Дворецкий, няня, ассистент — «Ростелеком» рассказывает об умном помощнике

Фото: предоставлено «Ростелеком»

Личный помощник, няня, дворецкий и диджей – все это Маруся, цифровой ассистент, новый функционал которого появился благодаря совместной работе одних из крупнейших цифровых компаний России.

Mail.ru Group и «Ростелеком» стали стратегическими партнерами в развитии голосового управления цифровыми сервисами, которое включает использование технологий искусственного интеллекта и интернета вещей.

В колонке уже реализован ряд уникальных для российского рынка функций. В их числе возможность онлайн-звонков и чтение сказок с элементами дополненной аудиореальности. Капсула тесно интегрирована с музыкальным сервисом «ВКонтакте» — она позволит владельцу слушать музыку из своих плейлистов, а также плейлистов своих друзей.

Фото: предоставлено «Ростелеком»

Теперь голосовой ассистент «Маруся» позволяет управлять цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом».

Голос за кино

На платформе Wink находится более 50 000 фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента, а еще от 215 телеканалов, которые доступны на любом экране — от домашнего телевизора до смартфона.

Голосовое управление видеосервисом Wink доступно как с помощью умной колонки «Капсулы», так и мобильного приложения «Маруся» — голосового помощника, который будет установлен на смартфон.

Для взаимодействия устройств с видеосервисом не нужны провода, активировать функционал можно голосом — в меню настройки в разделе «Голосовое управление», после команды «Маруся, активируй Wink» достаточно продиктовать шестизначный код из раздела видеосервиса. Ассистент может выполнить практически любые голосовые команды, в том числе: «Маруся, сделай громче на 10», «Маруся, следующий канал», «Маруся, найди мультфильм» и так далее.

Маруся, выключи утюг

Также «Маруся» помогает управлять «Умным домом». Решение включает домашнее и внешнее видеонаблюдение, а также комплекты для безопасности дома (датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, задымления) и управления домашним хозяйством (умные розетка, лампочка, бытовая техника и другие устройства). Все они управляются с помощью мобильного приложения или личного интернет-кабинета — из любой точки мира, где есть интернет.

Благодаря голосовому ассистенту «Маруся» управлять устройствами «Умного дома» стало еще проще. Уже сейчас для этого достаточно произнести: «Маруся, сделай теплее», «Маруся, включи освещение ярче» или «Маруся, выключи утюг».