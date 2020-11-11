Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 11 ноября 2020 года

Большинство жителей Урала осознало, что маски - это необходимость Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области на прошедшие сутки официально подтверждено 306 новых случаев заболевания коронавирусом. Только в уральской столице зарегистрировано 170 новых случаев.

Остальные случаи заболевания коронавирусом приходятся на Волчанск, Ревду, Североуральск, Среднеуральск, Кировград, Красноуфимск, Каменск-Уральский и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 39 376 человек, из которых 31 513 пациентов инфекционных отделений больниц полностью справились с заболеванием.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 11 ноября Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На сегодняшний день 443 пациента остаются в тяжелом состоянии, 303 размещены в палатах интенсивной терапии, 192 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Также за прошедшие сутки смерть от коронавируса подтверждена в 9 случаях. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 856 человек.

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