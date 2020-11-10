«Местные меня знают и помогают ловить преступников»: лучший участковый Свердловской области рассказал о своей работе

Александр Деринг стал победителем регионального этапа конкурса "Народный участковый" Фото: Евгений СТОЯНОВ

Каждый год по всей стране МВД проводит конкурс на звание «Народного участкового». В Свердловской области уже третий год подряд этого звания удостаиваются полицейские из Ирбита. «Комсомолка» встретилась с победителем регионального этапа Александром Дерингом. Майор полиции рассказал, как ему удалось распутать грабеж по горячим следам, а также об интересных случаях, которые произошли за время его 14-летней карьеры.

ПОЙМАЛ ГРАБИТЕЛЕЙ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Участковым Александр Деринг стал в 2006 году – после окончания УГТУ-УПИ в 2006-м году. С тех пор у него ни разу не было мыслей о смене работы. Да и зачем? Ведь на участке майора знает в лицо почти каждый житель. Его «опорник» находится в квартире обычной девятиэтажки. Именно сюда со своими проблемами идут жители с подведомственной Александру Дерингу территории.

- Обычно обращаются с проблемами семейно-бытового характера, - уточняет Александр Деринг.

Обратиться к участковому можно не только лично, но и по сотовому, номер которого многие жители уже давно выучили наизусть.

На работе участковым приходится не только улаживать семейные конфликты. Такие полицейские прекрасно знают в лицо всех нарушителей и адреса притонов. Часто это помогает распутать преступление за короткий срок. Например, несколько лет назад Александру Дерингу по горячим следам удалось раскрыть грабеж. Тогда неизвестные схватили с полки в «Магните» дорогой алкоголь и дали деру.

- Я внимательно изучил записи с камер видеонаблюдения. Это явно были неместные, - вспоминает участковый. - По камерам удалось увидеть, что грабители побежали в многоквартирный дом. Я сразу понял, в какой квартире они могли скрыться.

Вскоре стражи порядка, среди которых был и Александр Деринг, задержали преступников. Отпираться те не стали и признались в грабеже.

Александр Деринг со своей большой семьей. Фото: из личного архива героя

ПОМОГ ТРЕМ РЕЦИДИВИСТАМ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ

В обязанности участкового входит и контроль за людьми, которые недавно освободились из колоний.

- Я стараюсь установить с ними доверительные отношения. Вообще я веду с ними не только профилактические беседы, но и разговариваю о жизни. Объясняю, что нужно жить по закону. Иногда они рассказывают мне о своих проблемах, например, о том, что не могут устроиться на работу из-за судимости, - вспоминает Александр Деринг. - Бывали случаи, что я даже помогал им с трудоустройством. Для этого я разговаривал с местными предпринимателями, просил их посодействовать.

Пока никто из трех бывших арестантов, за которых хлопотал Александр Деринг, к криминалу не вернулся.

- Можете рассказать о последнем преступлении, которое вам удалось раскрыть?

- Поступило сообщение из ЦГБ. К ним попал мужчина с переломом челюсти. Он рассказал, что на одном перекрестке якобы упал и ударился о тяжелый предмет. Я съездил на этот перекресток. Понял, что место не совпадает с описанием мужчины. После этого поговорил с потерпевшим повторно. На этот раз он признался, что челюсть ему сломал неизвестный, - уточняет Александр Деринг.

Во время поиска пропавших в лесу Александру помогают навыки охотника. Фото: из личного архива героя

Такой ответ участкового не удовлетворил. Он пообщался с жителями, которые живут рядом с местом ЧП и вскоре восстановил картину произошедшего.

- Потерпевший был выпивший и сказал женщине оскорбительные слова. Это увидел ее муж и нанес мужчине удар в лицо, сломав челюсть. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Понимаете, меня здесь все знают. Часто люди сами звонят и сообщают мне: кто, где…., - объясняет участковый.

На стенах опорного пункта висят ориентировки на пропавших без вести Фото: Евгений СТОЯНОВ

НЕ ТОЛЬКО ЛОВИТ ПРЕСТУПНИКОВ, НО И ИЩЕТ ГРИБНИКОВ

На стене в опорном пункте можно увидеть ориентировки на преступников, а также на людей, которые пропали без вести. Убийства и разбои для Ирбита, с численностью населения в 36 тысяч, - редкость. А вот исчезновения людей в городе, к сожалению, происходят каждый год.

- Как правило, теряются люди преклонного возраста, которые идут за грибами или за ягодами, - продолжает Александр. - В этом случае определяем квадрат поиска, поднимаем личный состав ОВД, плюс подключаются волонтеры-поисковики. Отрабатываем все лесополосы. Обычно человека удается найти быстро, но, к сожалению, бывают случаи, что не находим. У нас же кругом необъятные леса, имеются и труднопроходимые места, через которые сложно даже пройти.

Несмотря на то, что работа отнимает много времени и сил, Александр Деринг находит время и для хобби, среди которых рыбалка, охота и игра в футбол. Также майор полиции много времени проводит со своей большой семьей, воспитывая четверых детей.