Екатеринбургская епархия объяснила почему отстранила настоятеля храма, который пытались захватить сторонники Сергия

В прошлую пятницу сторонники отлученного от Церкви отца Сергия попытались помешать новому настоятелю проводить службы в храме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 10 ноября, Екатеринбургская епархия официально высказалась о ситуации, случившейся в прошлую пятницу в храме во имя святой Ксении Петербургской на Восточном кладбище города. Сторонники отлученного от церкви отца Сергия (Николай Романов) попытались захватить храм и помешать новому настоятелю, Владимиру Глинскому, приступить к исполнению своих обязанностей. Дело в том, что предыдущего настоятеля, Георгия Бусыгина, Екатеринбургская епархия отстранила от работы в храме за то, что он поддерживает Николая Романова. Тогда в пятницу дело даже дошло до рукоприкладства. К храму вскоре прибыли сотрудники Росгвардии и усиленные наряды полиции.

На место ЧП в прошлую пятницу оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и усиленные наряды полиции. Силовики задержали двоих человек, которые принимали участие в противостоянии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В заявлении, которое опубликовали сегодня представители Екатеринбургской епархии, отмечается, что им всегда были известны «теплые отношения и духовная связь» протоиерея Георгия Бусыгина с бывшим схиигуменом Сергием. Это не считалось чем-то предосудительным, пока минувшей весной отец Сергий в своих проповедях не стал делать неоднозначные заявления, в которых, среди прочего, отрицал существование коронавируса. Из-за этого между ним и РПЦ начался конфликт, итогом которого и стало отлучение Сергия от церкви.

- После отлучения от Церкви Николая Романова протоиерей Георгий Бусыгин должен был оберегать свою паству от соблазна примкнуть к расколу, увещать заблудших, вразумлять раскольников и хранить единство Церкви, - отмечают в Екатеринбургской епархии. - Но в Екатеринбургскую епархию стала поступать информация от прихожан храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской города Екатеринбурга, настоятелем которой являлся протоиерей Георгий Бусыгин, о том, что сам протоиерей Георгий продолжил относиться к Николаю Романову как к священнослужителю и члену Церкви, не препятствовал подобному отношению и своим духовным чадам.

Протоиерей Георгий Бусыгин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как и отца Сергия ранее, Георгия Бусыгина вызвали на епархиальный церковный суд. Однако в последний момент он на него не явился.

- За проявленное неуважение к своему священноначалию, за попытку скрыть свое подлинное отношение к расколу Николая Романова - формально находясь внутри Русской Православной Церкви, а на деле предательски разрушая ее расколом изнутри - протоиерей Георгий Бусыгин был 2 ноября 2020 года по представлению епархиального церковного суда освобожден от должности настоятеля и до окончания следствия запрещен в священнослужении, - объясняют в Екатеринбургской епархии. - На следующий день после своего отстранения от должности и запрещении в священнослужении протоиерей Георгий Бусыгин наконец сказал правду и 3 ноября 2020 года направил в адрес своего правящего архиерея митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла обращение, где говорил, что прекращает гласное поминовение своего священноначалия: «Сейчас не могу даже совместно молиться с Вами».

После этого Екатеринбургская епархия решила назначить в храм святой блаженной Ксении Петербургской нового настоятеля.

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