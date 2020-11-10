«Суд должен сделать снисхождение»: экспертиза показала, какие травмы получил активист Максим Румянцев после толчка в сквере

Максим Румянцев (справа) обвинил Максима Шибанова в нанесении ему травм Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны результаты экспертизы вреда здоровью, который получил активист Максим Румянцев после толчка в сквере у театра Драмы. Экспертиза показала, что он получил лишь легкий вред здоровью, а не ущерб средней тяжести, как утверждал сам Румянцев. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал адвокат Максима Шибанова Дмитрий Жикин. Он добавил, что теперь уголовное дело против его подзащитного должны переквалифицировать.

- Суд при принятии итогового решения обязан принять результаты экспертизы и сделать снисхождение, - уточнил адвокат.

Напомним, на инженера Максима Шибинова завели уголовное дело после его конфликта с активистом Максимом Румянцевым, произошедшем в апреле 2019 года. Тогда в сквер к Драмтеатру пришло множество екатеринбуржцев, которые не хотели, чтобы на этой площадке построили собор Святой Екатерины.

В этот момент в сквере вел свой репортаж журналист Максим Румянцев. Протестующих он окрестил «беснующимися», а собеседников мужского пола почему-то называл «девочками». Так он обратился и к Максиму Шибанову, который в этот момент также находился в сквере. Параллельно активист почему-то предположил, что у его собеседника энурез (недержание мочи. – Прим. Ред.). Шибанов попросил Румянцева прекратить оскорбления, пригрозив сломать челюсть, если тот продолжит. Но активист вместо этого выдал следующую фразу:

- За слова отвечаешь, тогда бей, а если не можешь ударить, тогда и не бросайся такими словами. Все, девочка, до свидания.

Румянцев написал заявление на Шибанова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этих слов инженер толкнул активиста, от чего тот упал.

В этот же день Максим Шибанов и Максим Румянцев написали друг на друга заявления в полицию. Первый – из-за оскорблений, а второй – из-за якобы полученных травм. По заявлению Шибанова полиция уголовное дело заводить отказалась, а вот заявлению Румянцева – дала ход. Хотя и не сразу. Уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» на Максима Шибанова завели только спустя полгода.

Кроме того, Максим Румянцев потребовал выплатить ему 500 тысяч рублей за физический и моральный ущерб.

КСТАТИ

После того, как история с уголовным делом против Максима Шибанова получила резонанс, уральские СМИ открестились от Максима Румянцева. Журналистское сообщество Свердловской области отказалось признавать его своим коллегой. По этой причине «Комсомолка» в своих публикациях называет Максима Румянцева активистом, избегая термина журналист.

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