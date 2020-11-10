Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 10 ноября 2020 года

Во всех общественных местах принимаются меры защиты от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 294 новых случаев коронавируса. Лидером по числу заболевших уральцев традиционно стал Екатеринбург: +125 случаев.

Также новые заболевшие COVID-19 зарегистрированы в Алапаевске и Алапаевском районе, Серове, Кировграде, Ревде, Первоуральске, Качканаре, Бисерти, Богдановиче, Нижнем Тагиле, Невьянске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших на данный момент составляет 39 070 человек, из которых 31 201 пациент полностью справились с заболеванием. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписан 301 человек.

Динамика распространения коронавируса на 10 ноября Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Состояние 453 пациентов в настоящее время остается тяжелым, из них 299 человек размещены в палатах интенсивной терапии, 191 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтвердились еще 8 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составило 847 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)

Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)

Почему в аптеках Екатеринбурга дефицит лекарств: разбираемся вместе с экспертом. Когда на Урале появится своя вакцина от коронавируса и почему лекарства от COVID-19 стоят дорого на эти и другие вопросы в эфире радио «КП» ответил председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров (подробнее)