«Платон» отремонтирует на Урале 15 мостов и сотни километров дорог

Фото: предоставлено пресс-службой оператора госсистемы «Платон» РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС)

15 ноября исполнится пять лет с момента запуска в России государственной системы «Платон». «Покилометровая» плата с 600 тысяч российских и иностранных грузоперевозчиков на федеральных трассах позволила ускорить строительство и ремонт уже более 130 мостов и 3,5 тыс. км автодорог. Такие результаты работы смогли переубедить противников взимания платы с большегрузов. Более того, логистические компании и эксперты фиксируют, что «Платон» стал стимулом к долгожданному для предпринимателей наведению порядка на рынке и «обелению». Грузоперевозчики при этом настаивают на постоянном усилении контроля за дальнобойщиками-нарушителями, которые пытаются обойти систему.

Сегодня в «Платоне» 1,4 млн грузовиков, из которых почти 150 тыс. транспортных средств – в Уральском федеральном округе. «Все уральские предприниматели и логистические компании, фактически раюотающие на федеральных трассах, зарегистрировались. При этом рост регистрации постепенно идет за счет новых грузовиков», - рассказал Алексей Сидоренко, руководитель Уральского филиала оператора госсистемы «Платон» РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС). По его словам, в пятерке лидеров по регистрации грузовиков ХМАО-Югра (34,6 тыс. грузовиков), Свердловская (25 тыс.) Челябинская (22 тыс.) области, а также Пермский край (14 тыс.) и Тюменская область (13,6 тыс.)

Росавтодор направил средства от «Платона» на две масштабные программы, важные для повышения качества и безопасности дорожного движения. Первая обеспечивает расширение до четырех полос и капитальный ремонт самых загруженных участков федеральных трасс. В УрФОк 2022 году вдвое шире станут 90 км на трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень (три участка – в 10 км и 40 км от Камышлова и в 90 км от Тюмени), более 80 км дороги Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск (два участка — в 38 км и в 80 от Тюмени), 40 км трассы М-5 «Урал» (в 80 км от Челябинска), а также 30-ти километровый отрезок автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург (в 100 км от Екатеринбурга) и еще 10 км на трассе Р-254 «Иртыш» (в 10 км от Кургана).

Вторая задача, которую федеральные дорожники решают с помощью дополнительных средств от «Платона», - капремонт мостов, которые давно ждут своей очереди. Их восстановление больше всего важно для грузоперевозчиков, потому что своевременный ремонт позволяет не ограничивать движение многотонных фур. На Урале «платоновскими» станут сразу 6 мостов на трассе Р-404 в Тюменской области (через реки Иска,

Мег и Бирюль, а также три путепровода через суходолы и болото), пять мостов в Свердловской области (три моста через реки Юшала, Балаири Суэткана трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень, а также два путепровода на трассах М-5 «Урал» и Р-242 Пермь – Екатеринбург), три переправы в Челябинской области (через канал на трассе Р-254 «Иртыш», через реку Сильгаи через газопровод на трассе М-5 «Урал»), по одному мосту в Курганской области (через реку Ик на трассе Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган) и в ХМАО-Югре (через реку Шапшинская на трассе Р-404).

Общая протяженность мостов и путепроводов, на которых запланирован капитальный ремонт, превышает шесть км. Все они, по данным Росавтодора, располагаются на федеральных трассах в 44 регионах страны.

Ремонт дорог и мостов стал «железобетонным» доказательством эффективности «Платона» и позволил исключить первоначальную настороженность в отношении системы, отмечают эксперты.

Например, представитель крупнейшего российского перевозчика «Деловые Линии» подчеркнул, что в первую очередь важен результат работы уплаченных в систему средств, а им как раз является улучшение дорожной инфраструктуры.

— Постепенно все поняли, что за счёт этих средств отремонтировано много дорог и построено много новых мостов, — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

При этом по мнению председателя Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС) Бориса Рыбака, «Платон» стал не только способом мониторинга транспортных потоков и сбора средств на строительство дорог, а стимулом к долгожданному наведению порядка на рынке грузоперевозок.

— Самое главное, что введение «Платона» изменило рынок автомобильных грузовых перевозок. Он стал менять свою конфигурацию и из абсолютно нерегулируемого, сложившегося таким к 2005 году, превращается в более контролируемый и цивилизованный, - пояснил Борис Рыбак. По его словам, единственное, что портит рынок и чего требуют все честные грузоперевозчики – это постоянное усиление контроля.

—Платить должны все, а тех, кто увиливает, нужно наказывать. Большим цивилизованным перевозчикам, которые отчисляют средства, не нравится, что некоторые ловкачи научились объезжать по региональной трассе или пытаются обойти систему. Те, кто не платит в «Платон», естественно, имеют конкурентные преимущества, - добавил эксперт.

Система «Платон» достигла важной цели и привела к «обелению» и прозрачности рынка автомобильных грузоперевозок, также подтвердила исполнительный директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина.

Справедливость системы обеспечивает тот факт, что грузоперевозчики сами выбирают, какие дороги необходимо отремонтировать по «платоновской» программе. Уже более 5 тыс. владельцев грузовиков проголосовали на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

— Такая обратная связь обеспечивает их личное участие в распределении средств от системы «Платон» на ремонт автотрасс. Кстати, владельцы грузовиков отмечают не только федеральные дороги, но и, например, проезды к дому или стоянке. И это несмотря на то, что сами перевозчики указывают: средства от «Платона» должны идти исключительно на федеральные трассы, за которые они вносят покилометровую плату, — рассказал координатор проекта, депутат Госдумы РФ Александр Васильев.

Также регулярные отчеты об отремонтированных дорогах публикуются на специальной странице dorogi.platon.ru, чего не происходит, как отмечают международные грузоперевозчики, на сайтах подобных систем в Белоруссии и странах Европы — Германии, Словакии и Австрии.