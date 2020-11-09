Уральские школьники предложили изменить систему образования и получили за это по миллиону рублей

Ярослава Никифорова одна из победительниц конкурса "Большая перемена". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские школьники стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходил впервые в этом году. Участвовали старшеклассники со всей страны, в том числе из Екатеринбурга. Призы взяли 10 девятиклассника и 22 одиннадцатиклассника из Свердловской области. Теперь они получат по миллиону рублей.

Конкурс «Большая перемена» проводился в три этапа. Сначала школьникам нужно было записать видео-визитку о себе, затем тех, кто прошел отборочный этап встретились на конференции в Перми. Там ребята со всей страны разделялись на команды, им нужно было придумать проект на определенную тему.

Игорь Матковский, ученик гимназии №9 в Екатеринбурге, попал на конкурс в самый последний момент. Говорит, заполнить заявку для «Большой перемены» предложил друг, а он оттягивал до последнего. Но в итоге стал одним из немногих победителей и обладателем одного миллиона рублей.

- На втором этапе нам нужно было придумать приложение для школьников «Вконтакте». Мы предложили создать такое, где будут собраны все учебники для школы. Во-первых, мы и так постепенно оцифровываемся, а во-вторых, будет польза для здоровья малышей. Вы выдели, какие они тяжелые портфели носят с собой в школу? А так они избавиться от этого, - объясняет Игорь.

В числе победителей из Свердловской области 10 учащихся девятого и десятого классов и 22 одиннадцатиклассника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В третьем этапа, который проходил в лагере «Артек», участники «Большой перемены» тоже работали в командах и представляли свои проекты. Тема была тоже связана с образованием. Старшеклассники фантазировали на тему школы будущего. Еще одна победительница из Екатеринбурга, Ярослава Никифорова. Девушка предложила поменять систему образования.

- Мы хотели, чтобы еще в школах можно было погружаться в профессию. А для этого нужно вводить дополнительные занятия или менять учебный процесс. Например, если ученик собирается поступать в медицинский, то пусть у него будет больше химии и биологии, - отмечает она.

Миллион, который получили победители, они могут потратить на обучение в вузе и другие образовательные программы, а также покупку гаджетов для учебы.