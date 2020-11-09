Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 9 ноября 2020 года

Ситуация с коронавирусом в Екатеринбурге остается сложной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 297 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по количеству новых заболевших COVID-19 традиционно стал Екатеринбург: +85 новых случаев.

Также коронавирус диагностирован у жителей Алапаевска, Сухого Лога, Кушва, Нижнего Тагила, Волчанска, Пелыма, Ревды, Нижних Серег, ЗАТО Свободный, Серова, Кирограда и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших с начала пандемии на Среднем Урале составило 38 776 человек, из которых 30 900 человек полностью справились с заболеванием. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписаны 302 человека.

Динамика распространения коронавируса в Свердловской области по состоянию на 9 ноября 2020 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 409 пациентов с COVID-19 оценивается врачами как тяжелое, 285 из них размещены в палатах интенсивной терапии, еще 183 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились 8 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 839 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)

Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)

Почему в аптеках Екатеринбурга дефицит лекарств: разбираемся вместе с экспертом. Когда на Урале появится своя вакцина от коронавируса и почему лекарства от COVID-19 стоят дорого на эти и другие вопросы в эфире радио «КП» ответил председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров (подробнее)