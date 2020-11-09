Уральским подросткам могут запретить ходить в торговые центры без родителей

По словам главного санитарного врача региона, полностью закрывать торговые центры в Свердловской области они не планируют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 9 ноября старшеклассников Свердловской области перевели на дистант, а малышей оставили учиться очно. Такие меры правительство региона приняло, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом. Но из-за удаленного режима обучения у подростков появилось много свободного времени и теперь они проводят досуг в любимых местах – торговых центрах. Кучкующихся тинэйджеров можно увидеть в «Гринвиче», «Пассаже», «Радуге» и других. В Роспотребнадзоре озаботились этой проблемой, и санврачи решили пойти на кардинальные меры – запретить школьникам посещать ТЦ без родителей.

- На ближайшем штабе поднимем вопрос о запрете нахождения подростков в торговых центрах без сопровождения родителей. Ряд субъектов такое решение уже приняли. Мы будем эту меру предлагать, потому что она дает определенный положительный результат, - заявил руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

В Росоптребнадзоре уверены, что так получится избежать толпы в торговых центрах. Также санврачи будут настаивать, чтобы глава региона внес изменения в указ о коронавирусных ограничениях. Отметим, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил работу развлекательных зон в выходные дни.

- Это должны контролировать администраторы в торговых центрах с помощью своих служб безопасности. Еще мы попросим, чтобы это было включено в указ губернатора Свердловской области. В таком случае, контроль за соблюдением ограничений будет осуществлять ОВД и Министерством общественной безопасности. И это уже ответственность родителей, - отметил Козловских.

По словам главного санитарного врача региона, полностью закрывать торговые центры в Свердловской области они не планируют.