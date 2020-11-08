Фото: скриншот с видео группы ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге на остановке Бажова сегодня утром из-за ковид-диссидентки встали трамваи. Из-за того, что женщина отказывалась надеть маску, между пассажирами разгорелся нешуточный конфликт. Пассажирку трамвая, игнорирующую меры безопасности, введенные из-за коронавируса, сняли на видео очевидцы.

- Женщина зашла в трамвай без маски, ее попросили покинуть трамвай, она начала отстаивать свою позицию, - рассказал очевидец группе ВКонтакте Инцидент Екатеринбург. - Кондуктор вызвала полицию, а возмущенные пассажиры, опаздывающие на работу, выкинули женщину на улицу.

Женщина яро спорила с пассажирами о необходимости маски в транспорте. Кроме того во время перепалки она указывала на законы и снимала конфликт на телефон.

- Вы в курсе, что это недействительно все? Вы запрещаете мне передвижение, - возмущалась она. - Завтра скажут: «наденьте, пожалуйста, памперс», вы наденете его?

Женщину пытались вразумить, указывая на то, что ей грозит штраф, но безуспешно. В итоге женщину вытащил из трамвая один из мужчин, у которого видимо, лопнуло терпение. У пассажирки из рук выпали все вещи, которые в след за ней выкинули на асфальт.

Напомним, что согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева масочный режим необходимо соблюдать во всех местах массового пребывания людей. Глава региона отмечал на своей странице в Instagram. что это правило касается, конечно, и общественного транспорта. Кроме того в масках необходимо находится в подъездах и лифтах.