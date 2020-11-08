Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 8 ноября 2020 года

Екатеринбург остается лидером по количеству выявленных новых случаев коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 291 новых случая заражения коронавирусом. Только в столице Урала зарегистрировано 78 заболевших. Также заболевших выявили в Асбесте, Березовском, Ирбите, Среднеуральске, Первоуральске, Нижнем Тагиле и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев с начала пандемии достигло 38 479. Среди них 30 598 человек победили инфекцию. По данным оперштаба, только за сутки из больниц региона выписали 297 пациентов.

Среди тех, кто продолжает получать лечение в медучреждениях 349 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Из них 280 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 186 – на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести сейчас находится 1 687 человек.

Также за сутки зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии на территории региона от коронавируса умерли 831 человек.

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