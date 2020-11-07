Матч получился очень событийным Фото: Алексей БУЛАТОВ

На «Екатеринбург-Арене» 7 ноября 2020 состоялся 14-й тур матча Российской Премьер-лиги. Матч выдался очень событийным, обе команды не пытались засиживаться в защите и практиковали атакующий футбол.

То, что игра будет динамичной стало понятно уже на шестой минуте встречи. Александр Соболев с близкого расстояния вкатил мяч в ворота уральцев.

Но через несколько минут "шмелям" удалось отыграться. Рослый Павел Погребняк со стандарта отправил головой мяч в ворота москвичей - 1:1.

На 43-й минуте Георгий Джикия имел большие шансы забить "Уралу" "гол в раздевалку". Но удар головой прошел мимо створа ворот.

В целом в первом тайме "Урал" смотрелся увереннее, создавая больше опасных моментов. У "шмелей" не раз были шансы увеличить преимущество. Но позиционные атаки с выходами в штрафную соперников результатов так и не дали.

Во втором тайме инициатива постоянно переходила из рук в руки. На этот раз "Урал" уже не выглядел более сильным.

В начале тайма "Спартак" вырвался вперед - 1:2. Автором гола вновь стал Александр Соболев. Ему удалось забить с пенальти, который заработал Мозес, заставивший сфолить полузащитника "Урала" Андрея Егорычева.

Но на 60-й минуте матча «Уралу» удалось сравнять счет. Отличился Рафал Августиняк. Мощным ударом из штрафной он отправил мяч в центр ворот, не оставив шанса вратарю.

Ближе к концу основного времени Эрик Бикфалви оказался сбитым в штрафной "Спартака". Арбитр встречи посмотрел видеоповтор спорного момента, но повода для пенальти не усмотрел. Уральцы пробили штрафной, но он оказался безрезультативным.

Мы вели онлайн-трансляцию 14-го матча Российской Премьер-лиги по футболу между "Спартаком" и "Уралом" 7 ноября 2020 года.