Урал - Спартак: прогноз на матч чемпионата России – 7 ноября 2020

Соперники сыграют на стадионе «Екатеринбург Арена» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 7 ноября 2020, на стадионе «Екатеринбург Арена» в четырнадцатом туре российской Премьер-лиги «Урал» сыграет с московским «Спартаком».

Екатеринбургский клуб после серии из трех поражений сумел заработать четыре очка. Их принесли победа над «Уфой» и ничья в матче с «Тамбовом».

«Спартак», в свою очередь, в последнем матче проиграл «Ростову», упустив лидерство в турнирной таблице.

Фаворитом встречи 14-го тура Российской Премьер-Лиги, которая пройдет 7 ноября 2020 года, считается «Спартак». В пользу этого говорит и разница в классе команд и расположение в таблице («Спартак» занимает третью строчку против 11-го места у «Урала»).

Впрочем, если обратить внимание на статистику встреч соперников в течение последних двух лет, то шансы на победу у «Урала» в матче 7 ноября 2020 есть. В последних семи матчах «шмелям» удавалось четыре раза обыгрывать красно-белых. Два раза встреча заканчивалась с ничейным счетом и дважды «Спартак» одерживал верх.

В пользу «Урала» играет и то, что матч пройдет на домашнем стадионе.

Стоит отметить, что букмекеры отдают предпочтение красно-белым. На победу «Урала» в этой встрече дают коэффициент 5.75, а шансы «Спартака» оценивают в 1.70.

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