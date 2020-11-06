«Лечимся таблетками, которые выписали дочери»: уралец с коронавирусом уже неделю не может получить больничный из-за бюрократии

Семья села на самоизоляцию, ждали врачей, а они все не приходили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Верхней Пышмы с коронавирусом неделю не может получить больничный. Все потому что Алексея Павлова еще нет в списках официально заболевших.

Мужчина сдал тест на Covid-19 еще 23 октября вместе с дочерью в частной лаборатории. Через неделю пришел предварительный положительный результат, а 2 ноября коронавирус подтвердился. Семья села на самоизоляцию, ждали врачей, а они все не приходили.

- Все время я пытался дозвониться до Роспотребнадзора, потом все-таки там взяли трубку. Но мне сказали, что никакой информации по нам нет. Хотя по ребенку она к ним позже пришла, но они все равно ее не видят в базе. Дочери назначили лечение по телефону, по мне никто не отреагировал. Сейчас лечимся таблетками, которые выписали ребенку, - не понимает мужчина.

Когда Алексей сдавал тест на коронавирус в частной лаборатории, ему объяснили, что все положительные результаты они передают в Роспотребнадзор. Уже больше недели мужчина находится дома, но больничный ему открывать отказываются. В квартире вместе с уральцем также проживают еще и пожилые родители. В скорую они тоже обращались, но медики сразу сказали, что к ним не поедут, раз у них легкая форма. В поликлинике по месту жительства утверждают, что им необходимо распоряжение от санврачей.

Мужчина переживает, что его могут уволить с работы или ему придется брать отпуск за свой счет. Пока начальство входит в его положение, но терпение тоже может закончиться. Помимо того, что нет больничного, жителю Верхней Пышмы не выписали никакого лечение. Правда, чувствует себя мужчина хорошо и болезнь протекает в легкой форме.

В оперативном штабе Свердловской области объяснили, почему так происходит.

- Лаборатория уведомляет о подтвержденном случае коронавирусной инфекции одновременно и поликлинику, и органы Роспотребнадзора. Если в силу разных обстоятельств данные о заболевшем ещё не переданы, а медики и специалисты службы не связались с пациентом, гражданину, имеющему на руках положительный тест, необходимо заявить о себе как о заболевшем самостоятельно. Это можно сделать, позвонив в районную поликлинику и в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по месту жительства, - говорят там.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ты предоставлен сам себе»: жительница Екатеринбурга с COVID-19 четыре дня ждала врача, занимаясь самолечением. Бригаду скорой помощи ей посоветовали вызывать, только если будет «совсем плохо». (Подробнее)