Обвиняемая в мошенничестве экс-директор фонда Шипулина объявлена в розыск

Антон Шипулин сообщил, что уголовное дело в отношении эк-директора его фонда приостановлено Фото: Алексей БУЛАТОВ/Facebook Виктории Щелковой

Обвиняемая в мошенничестве экс-директор благотворительного фонда Антона Шипулина Виктория Щелкова объявлена в розыск. Об этом депутат Госдумы написал на своей странице в Instagram. Также Антон Шипулин сообщил, что пока полиция пытается установить местонахождение подозреваемой, расследование уголовного дела приостановили.

- Поведение Виктории, конечно, трусливое. Если человеку нечего скрывать, а совесть его чиста, то сбегать от следователей, на мой взгляд, не было никакого смысла. Своими действиями Виктория лишний раз доказывает - все наши подозрения относительно нее обоснованы, - написал Антон Шипулин. - Я уже говорил, что главными пострадавшими во всей этой ситуации стали дети, ради которых работает мой фонд. Я по-прежнему уверен, что справедливость восторжествует и каждый получит по заслугам.

Парламентарий также написал, что о приостановлении дела ему на днях сообщили следователи, и он надеется, что полиции удастся в самое ближайшее время найти Викторию и продолжить начатое расследование.

Напомним, что о возбуждении дела о мошенничестве сообщила сама Виктория Щелкова на своей странице в Facebook в августе. Также тогда она написала, что после ухода из фонда в 2018 году жила в страхе и упомянула о давлении и угрозах. По ее словам, приговор должны ей были озвучить осенью.

Руководитель фонда Антон Шипулин ответил на пост экс-директора на своей странице в Instagram и подтвердил, что его благотворительный фонд подал иск на Викторию Щелкову о мошенничестве и заявил, что из-за ее действий пострадали дети.

Действующий директор фонда Ксения Шакирова также отреагировала на заявление Виктории и рассказала, что сама история, из-за которой экс-директора обвиняют в мошенничестве, развивалась в 2018 году. Подозрения Виктория вызвала, когда внезапно захотела уволиться.

- Летом 2018 года фонд собирал средства для реабилитации детей с онкологическими заболеваниями. Тогда в рамках заявки фонду было необходимо собрать 100 тысяч рублей, но фонду пожертвовали значительно больше - около 500 тысяч рублей. Антон Владимирович поручил потратить все собранные средства на реабилитацию детей. Однако Виктория этого не сделала. Этот шаг естественно вызвал подозрения, - рассказала Ксения Шакирова в Instagram.

Нынешняя директор фонда также рассказала, что когда Виктория собралась уходить с должности, руководитель благотворительной организации Антон Шипулин стал проверять документы и выяснил, что она на протяжении нескольких лет расходовала средства фонда не по назначению. При этом Виктории сначала предложили вернуть деньги добровольно, но она отказалась. Тогда Антон Шипулин принял решение обращаться в правоохранительные органы.

В полиции Екатеринбурга сообщили «КП-Екатеринбург», что пока воздержатся от комментариев.