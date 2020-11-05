Итоги выборов в США: последствия для инвесторов

Инвестор Андрей Попов. Фото: Юлия Абрамова

Об американской избирательной системе

Система выборов в США не такая как в России. В США решающие голоса принадлежат коллегии выборщиков, которые представляют каждый штат.

Чего ждать при Байдене?

Джо Байден обещал повысить налоги на корпоративный сектор в противовес налоговой реформе Трампа, а также Байден планирует выделить до 2 триллионов долларов США на поддержание «зеленой» энергетики. Это означает, что сектор ВИЭ может ожидать дальнейший подъем. Дональд Трамп, в свою очередь, поддерживает производителей нефти. При нем США впервые в своей истории вышли на 1 место в мире по ее производству. Сейчас эта ситуация может измениться.

Посмотрим аналитику. Вчера стало ясно, что большинство экспертов, которые предрекали Байдену быструю победу, ошиблись. Значит, у Трампа появился шанс. А рынки чутко реагируют на изменения предвыборной гонки. Вчера рос энергетический сектор наряду с техническим. Это сектора, которые выиграли бы от победы Трампа.

Демократы, в случае своей победы могут снять санкции с Ирана, который, в свою очередь, может «завалить» рынок дешевой нефтью. Как следствие, цена на нее упадет, что невыгодно для России – рубль может продолжить своё падение по отношению к основным мировым валютам.

О курсе рубля и нерезидентах

На курс российской национальной валюты влияет не только цена нефти, но и количество нерезидентов в госдолге РФ. В январе 2020 года наличие нерезидентов в процентном соотношении на рынке облигаций федерального займа составляло порядка 34 %. В октябре 2020 их количество было уже около 26-27 %. Это говорит о снижении интереса иностранных инвесторов к нашей стране ввиду возможных санкций со стороны США.

Андрей Попов - на радио "Комсомольская правда" об итогах выборов в США - подкаст.