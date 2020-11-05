Рестораторы Екатеринбурга попросят губернатора разрешить вход в бары ночью по QR-кодам

Рестораны терпят большие убытки из-за запрета работать ночью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рестораторы решили написать губернатору коллективное письмо с просьбой, которая, по их мнению, поможет спасти их бизнес. В нем владельцы заведений общепита просят Евгения Куйвашева отменить ранее опубликованный указ о запрете работы ресторанов и баров с 23:00 до 6:00 и разрешить вход гостей по QR-кодам.

Инициатором написания письма был ресторатор Евгений Кексин. На своей странице в Instagram он призвал неравнодушных представителей ресторанного бизнеса и тех, кто терпит убытки оставить свою подпись. В посте он отметил, что оригинал письма можно взять в баре на Малышева, 74.

- Если с QR-кодами будет ходить хотя бы 80% от прежних гостей, мы хотя бы выживем. Если такую систему ввести не получится, то мы хотя бы лишний раз обратим на себя внимание. Может быть, мы сможем договориться о каких-то других схемах, - сказал Евгений Кексин в разговоре с «КП-Екатеринбург».

Instagram/Евгений Кексин

В письме, которое имеется в распоряжении редакции, рестораторы указывают на то, что предприятия общепита не могут в полной мере реализовать свои права на оказание услуг общественного питания в период с 23.00 до 06.00 часов. Это, по их словам, влечет за собой многократное снижение выручки, увеличение долгов перед арендодателями, поставщиками, банками, лизинговыми компаниями, налоговыми органами и иными государственными организациями. Также это влияет на образование задолженности по выплате заработной платы перед сотрудниками и контрагентами.

- Для некоторых заведений работа в ночное время является единственным источником дохода, а введенные указом губернатора ограничения по запрету оказания услуг общественного питания в период с 23:00 до 6:00 повлекут за собой массовое закрытие таких заведений, что негативно отразится на организациях общественного питания, сотрудниках данных заведений, а также на экономике региона в целом, - говорится в письме.

Отметим, что QR-коды сейчас активно используют только в Москве. Гости заведений общепита сканируют его при входе. Их данные заносятся на электронный ресурс. Затем, если кто-то из посетителей заболел коронавирусом, всем кто в это время посещал заведение, приходит уведомление, что они контактировали с заболевшим.

Напомним, что помимо ограничения времени работы губернатор обязал владельцев общепита установить защитные экраны между столиками.

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