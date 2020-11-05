В Екатеринбурге водитель квадроцикла, удирая от ГИБДД, сломал детскую площадку

На этом квадроцикле мужчина пытался удрать от ГИБДД Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сегодня ночью водитель квадроцикла устроил гонки с сотрудниками ГИБДД. 40-летний мужчина пытался удрать от госавтоинспекторов, несколько раз проехав по тротуару и игнорируя светофоры.

- В районе дома 19 по улице Челюскинцев был замечен движущийся на большой скорости квадроцикл. Полицейские обратили внимание на неуверенные маневры транспортного средства и решил проверить водителя. На требование об остановке гражданин не отреагировал и попытался скрыться, увеличив скорость, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Спустя пять минут погони по ночному городу госавтоинпекторы задержали нарушителя во дворах в районе дома по адресу Пехотинцев, 17. Мужчина, пока удирал от автомобиля ГИБДД, умудрился врезаться в конструкцию на детской площадке. Судя по фото, он нее почти ничего не осталось.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На кадрах, опубликованных госавтоинспекторами, водитель объясняет, что пытался скрыться потому что у него нет прав. Также он утверждает, что не пил. При этом пройти медицинское освидетельствование он отказался. Как рассказали в ГИБДД, екатеринбуржца лишили прав еще в 2019 году за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

- В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанного к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение), - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.