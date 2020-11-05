«Хотим для него самого сурового наказания»: родители мальчика, погибшего после попадания пули в голову, об обвиняемом

Александру Борисову может грозить пожизненное лишение свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе в Свердловском областном суде начали рассматривать дело о гибели 7-летнего Егора Коркунова. В августе прошлого года, в поселке под Нижним Тагилом он играл с другими детьми у тарзанки рядом с местным магазином. Неподалеку от них сосед Александр Борисов устроил со знакомыми стрельбу из пневматической винтовки по банкам. Вскоре одна из пуль попала Егору в голову.

Пять месяцев мальчик лежал в больнице, не приходя в сознание, а скончался 12 января. С самого начала в смерти ребенка обвиняли Борисова. После смерти мальчика его арестовали и отправили в СИЗО. На первом заседании, которое прошло во вторник, ему продлили срок заключения под стражей до 20 апреля следующего года.

В четверг, 5 ноября, на суде допросили свидетелей из числа родственников погибшего мальчика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг на втором заседании на суде начали заслушивать показания свидетелей. Сам Борисов в этот момент сидел на скамье подсудимых. На его лице была медицинская маска. Первыми о том роковом дне на суде рассказывали родственники погибшего мальчика.

- 4 августа прошлого года мы были в саду с дочерью, - вспоминает Надежда Барышникова, бабушка Егора. - Я делала оладьи, сломалась мясорубка, поэтому я попросила подругу Ларису одолжить ее. Около трех она зашла. А потом забежала ее внучка, подружка Егора. Они постоянно вместе гуляли. Она плачет и кричит, что в Егора стреляли, пуля попала в тело. Лариса – медик и мы сразу с ней побежали к этой тарзанке у магазина. Там народу уже много было, и Егор лежал на спине. А рядом стоял Борисов в камуфляжном костюме и обнимал березу, ковыряя ее. Я не придала этому значения, а уже потом поняла, что он пули из ствола дерева вытаскивал. Штук шесть или восемь следов от пуль было. Егор признаков жизни не подавал. Кто-то сказал, что полиция едет, и Борисов сразу пошел в сторону леса. От него пахло алкоголем, я рядом с ним стояла и почувствовала это.

Магазин, у которого стоит дерево с тарзанкой – единственный на шесть поселков в округе. Поэтому у него всегда много людей, отмечают близкие Егора.

- И тарзанка эта там тоже больше десяти лет, это постоянное место сбора детей, - добавила на суде Алена Барышникова, тетя Егора. – Мой сын сказал, что стреляли двое мужчин. Сын рассказывал, что в этот день он тоже стрелял. Ему предложили.

Родители погибшего Егора на суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сторона защиты настаивает на том, что Борисов не попадал мальчику в голову из пневматической винтовки. Роковой выстрел сделал другой человек.

- Еще в ходе следствия экспертиза установила, что стрелял не Борисов, а мальчик-подросток, - настаивает Виталий Варехин, адвокат Александра Борисова. - Есть видеозапись, как они стреляют. Там лавочка на ней три баночки и по очереди они стреляют в эти баночки. Потом прибегает мальчик… В Москве экспертиза четко показала, что когда взрослые стреляют, они стреляют сверху вниз в банки и пульки уходят в землю. А для подростка ружье тяжеловато и он стреляет с колена и вот эта траектория настильная привела к несчастному случаю.

Впрочем, сторона обвинения настаивает, что ответственность все равно должен нести Борисов, так как он организовал стрельбу по банкам в людном месте и позволил подростку взять в руки пневматическое ружье.

- Он фактически руководил действиями подростка, который выстрелил из пневматического оружия в сторону играющих детей, - рассказывают позицию обвинения на заседании в пресс-службе Свердловского областного суда. - Следствие указывает на то, что не знать об их местоположении Борисов не мог - детей было хорошо видно и слышно. Кроме того, рядом находился магазин и остановочный комплекс, где также могли находиться люди, но Борисов отнесся к этому безразлично.

Адвокат обвиняемого настаивает на том, что роковой выстрел произвел не Борисов, а мальчик-подросток, которому дали винтовку пострелять по банкам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По статьям «Хулиганство с применением оружия» и «Убийство малолетнего из хулиганских побуждений» Борисову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. На заседание в четверг пришли также и родители погибшего мальчика. Они надеются, что Борисова приговорят к максимальному сроку лишения свободы.

- Мы хотим для него самого сурового наказания – то есть пожизненного лишения свободы, - сказал после заседания Антон Коркунов, отец Егора. - Извинений сегодня не было. Они прозвучали на первом заседании, и это было впервые за год. Каждый раз на суд мы из Нижнего Тагила приезжаем. Очень тяжело справляемся со всем этим. И в финансовом плане тоже – до сих пор не можем рассчитаться за похороны сына.

У родителей Егора есть также старшая дочь-подросток и младшая, которой сейчас лишь 3,5 года.

- Младшей сестренке Егора было всего 2,5 года, когда в него попали, она не понимает, что он умер, постоянно спрашивает, когда придет братик, чтобы поиграть с ней, - плачет бабушка Егора.

Следующее заседание пройдет 10 ноября.

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