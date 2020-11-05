В «Екатеринбурггазе» рассказали, какие нарушения чаще всего встречают в квартирах

Квартира на Красных командиров Фото: «Екатеринбурггаз»

Во время плановых технических осмотров сотрудники «Екатеринбурггаза» регулярно обнаруживают грубейшие нарушения эксплуатации газового оборудования. Одно из самых частых нарушений, которое встречают газовики в квартирах – грязные газовые плиты. Безобидные на первый взгляд, они несут опасность не только хозяевам дома, но и их соседям.

«Плита в квартире была настолько грязная, что невозможно было провести техническое обслуживание. Когда жильцы не следят за своим оборудованием, угрозе подвергаются жители всего дома, потому что от грязи и копоти начинает скапливаться газ, дальше – возможные утечки, а там до трагедии недалеко», – рассказала мастер СДС ПУ-2 Светлана Мокрецова.

Одно из самых частых нарушений, которое встречают газовики в квартирах – грязные газовые плиты Фото: «Екатеринбурггаз»

Вторая по частоте беда, с которой регулярно сталкиваются газовики – захламленность помещения. К газовому оборудованию бывает просто невозможно подобраться.

«В одной из квартир на Красных Командиров сразу несколько нарушений. Во-первых, затруднен доступ к плите и шлангу старыми вещами. Во-вторых, поверхность плиты обтянута фольгой. Это очень опасно. «Плюшкины», к сожалению, во время обходов встречаются довольно часто, приходится объяснять, что захламление помещения – это невыдуманная угроза жизни для самих жильцов», – рассказала слесарь СДС ПУ-3 Надежда Павлова.

В газифицированных частных домах опасностей таится еще больше, но далеко не все потребители газа помнят и знают правила.

«Несколько раз в год приходится фиксировать грубейшие нарушения. Например, на плановом ТО в частном доме на улице Сахалинской в котельной обнаружили кровать, на которой жильцы спали, хотя делать это категорически запрещается. Там же находились канистры с горючим топливом. Хозяева за полчаса устранили все нарушения, и мы не стали их отключать. Во втором доме на улице Васильковой прогорел патрубок дымохода газового котла. Если бы пошел угарный газ, который нельзя уловить по запаху, хозяева могли бы задохнуться за минуту. Сразу же их отключили до устранения всех неполадок», – рассказала слесарь СДС ПУ-2 Эльвира Якупова.

Здесь специалисты обнаружили, что прогорел дымоход котла Фото: «Екатеринбурггаз»

Увиденное в частном доме по улице Ленинградской, пожалуй, больше всего потрясло слесарей «Екатеринбурггаза».

«У хозяев прогорела газовая горелка, не работала вся система безопасности. По сути, эти граждане отапливали деревянный дом открытым пламенем, как факелом. Случился бы пожар, – соседи бы им «спасибо» не сказали», – рассказал слесарь СДС ПУ- 2 Александр Грохульский.

Отметим, что специалисты АО «Екатеринбурггаз» уже 62 года обеспечивают безаварийное и бесперебойное газоснабжение жилых домов и предприятий Екатеринбурга. Газовое хозяйство уральской столицы было образовано 5 ноября 1958 года.