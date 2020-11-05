Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 5 ноября 2020 года

В Екатеринбурге дезинфицируют общественные пространства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 287 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по количеству новых больных традиционно стал Екатеринбург: +84 пациента.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Березовском, Невьянске, Первоуральске, Ревде, Среднеуральске, Серове, Реже, Волчанске, Верхней Салде, Кушве, Богдановиче и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число зараженных коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составило 37 613 человек, из которых 29 714 человек выписаны из инфекционных отделений уральских больниц. Только за прошедшие сутки выписано 283 человека.

Динамика распространения коронавируса на 5 ноября Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Состояние 327 человек на сегодняшний день остается тяжелым, 252 пациента находятся в палатах реанимации, 168 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки подтвердилось еще 7 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии в Свердловской области составил 807 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)

Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)