«За сутки порядка 60 вызовов»: фельдшер «скорой» из Сысертской больницы о работе в пандемию

Фото: пресс-служба минздрава

В Свердловской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. На передовой борьбы с инфекцией врачи скорой помощи. Именно они первыми приезжают к людям, у которых заподозрили COVID-19. Как не легко сейчас приходится сотрудникам «скорых» рассказала фельдшер из Сысертской больницы. Ее рассказ опубликовал минздрав Свердловской области.

ВСЕГДА В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

Алевтина Гусева работает на скорой 39 лет, из них почти 23 года в Сысертской больнице. Уже восемь месяцев она боец коронавирусного фронта: каждую свою смену выезжает к пациентам с COVID-19 или к тем, кто пока еще только под подозрением.

- За сутки к нам приходит порядка 60 вызовов, из них около четверти связаны с ОРВИ или ковидом. Я работаю в специализированной бригаде, которая ездит на вызовы к пациентам с респираторными симптомами. Никогда не знаешь, коронавирус это или сезонная простуда. Поэтому мы всегда в боевой готовности - поверх обычного комплекта одежды надеваем одноразовый костюм инфекциониста. Все в строгой последовательности: шапочка, перчатки, комбинезон, высокие бахилы, затем респиратор и защитные очки. Летом в таком наряде было жарко, а сейчас уже прохладно, - рассказывает Алевтина Гусева.

Как рассказывает фельдшер, к больнице прикреплен очень протяженный по площади район, а «инфекционных» бригад всего две. Это конечно тоже усложняет работу. За сутки бригада медиков может «намотать» по 500-600 километров. По словам Алевтины, драгоценное время тратится на доезды, на транспортировку больного, на дезинфекцию машины.

- Недавно был случай, мы получили вызов в 21.00, а освободились в три часа ночи. Женщину необходимо было госпитализировать в инфекционную больницу, в нашем госпитале мест не было и мы повезли пациента в горбольницу № 24 в Екатеринбурге. Пока дождались своей очереди, чтобы передать больного медикам, была уже глубокая ночь. Порой моя смена длится 24 часа с коротким перерывом на обед, - делится медик.

Фото: пресс-служба минздрава

ОТТЕНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ У ЛЮДЕЙ ВСЕ ЧАЩЕ

Также фельдшер поделилась, что ее огорчает отношение пациентов к труду медиков. Сейчас из-за большой нагрузки часто скорые приезжают позже, ставя в приоритет людей с серьезными жалобами. Но это вызывает недовольство у тех, кто вызывает медиков, сидя дома с незначительными симптомами ОРВИ. По словам Алевтины, часто бывает, что всего второй день температура поднялась до 37, 5 градусов, а пациенты паникуют и звонят, вместо обращения в поликлинику.

- Работать хуже мы не стали, но оттенок потребительского отношения встречается у людей все чаще и чаще. Даже сейчас, когда мы на пределе своих возможностей, работаем практически без выходных и отпусков, некоторые находят повод нас упрекнуть. Я сама иногда дежурю на посту диспетчера, принимаю вызовы. Многим пациентам с незначительными симптомами ОРВИ и низкой температурой приходится объяснять, что мы не выдаем больничные листы и не выписываем направления на обследования, это делает поликлиника. Наша первоочередная задача – выполнять свой долг, когда есть угроза для жизни и здоровья, - говорит Алевтина Гусева.

СТРАХ ПРИНЕСТИ ИНФЕКЦИЮ ДОМОЙ

Во время работы Алевтина Гусева постоянно рискует заразиться коронавирусом. Но она говорит, что не боится этого. Больше всего фельдшер переживает за близких.

- Больше страха принести инфекцию домой, тогда пострадают близкие. Поэтому я очень тщательно надеваю все средства индивидуальной защиты, соблюдаю все предосторожности. А так, есть страх заразиться или нет – неважно. Нужно просто идти и делать свою работу, - говорит она.

Медик напомнила уральцам, что нельзя забывать про личную безопасность и гигиену. Алевтина Гусева считает, что эти простые правила реально снижают риск заразиться.

- Я с радостью замечаю, как осмотрительнее стали люди вокруг. Например, мои внуки без всяких напоминаний моют руки перед едой и после улицы, - отметила фельдшер.

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