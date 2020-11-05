Суд над тагильчанином, который стрелял по банкам, а попал в ребенка: онлайн-трансляция 5 ноября 2020 года

Обвиняемого заключили под стражу в январе после смерти ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде сегодня, 5 ноября, вернулись к рассмотрению дела Александра Борисова из Нижнего Тагила. По версии следствия, в августе прошлого года, будучи пьяным, он устроил со знакомыми стрельбу из пневматического ружья по банкам. Одна из пуль в итоге попала в голову семилетнему Егору Коркунову. Пять месяцев мальчик лежал в больнице не приходя в сознание, а 12 января скончался.

При этом, как стало известно в ходе следствия, тот роковой выстрел сделал не сам Борисов, а подросток, которому он дал пострелять.

- Он фактически руководил действиями подростка, который выстрелил из пневматического оружия в сторону играющих детей, - рассказывают позицию обвинения на заседании в пресс-службе Свердловского областного суда. - Следствие указывает на то, что не знать об их местоположении Борисов не мог - детей было хорошо видно и слышно. Кроме того, рядом находился магазин и остановочный комплекс, где также могли находиться люди, но Борисов отнесся к этому безразлично.

Обвиняемого заключили под стражу в январе после смерти ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

По статьям «Хулиганство с применением оружия» и «Убийство малолетнего из хулиганских побуждений» Борисову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Первое заседание по делу прошло во вторник, 3 ноября. Тогда же ему продлили содержание под стражей до 20 апреля следующего года. Сегодня на втором заседании прошел допрос свидетелей по делу.

Надежда Барышникова, бабушка мальчика Егора:

- 4 августа мы в саду были с дочерью. Зятя проводили в баню. Я делала оладьи, сломалась мясорубка, поэтому я попросила подругу Ларису дать. Около трех она зашла. Забегает внучка подруги, подружка Егора. Они постоянно вместе гуляли. Плачет и кричит, что в Егора стреляли, пуля попала в тело. Лариса медик. Выбегаем к «тарзанке» у магазина. Народу много, дети бегают, а он лежит на спине. И стоял Борисов в камуфляже и обнял березу, ковыряет ее. Я не придала этому значения. Ребенок признаков жизни не подавал. Кто-то сказал, что полиция едет и Борисов пошел в сторону леса, от него пахло алкоголем, я рядом с ним стояла и почувствовала это.

Зад стартовал 5 ноября в 11:20 Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я уже потом поняла, что он пули из ствола дерева вытаскивал. Штук шесть или восемь следов от пуль было. С того места, где стреляли место с «тарзанкой» плохо просматривается, но там детей всегда много собирается. Их всегда слышно. Они громко всегда кричат, - рассказала бабушка Егора.

На заседании допрашивают свидетелей трагедии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алена Барышникова, тетя Егора:

- Мы семьей были в саду. Муж Дмитрий, сыновья и дочь. В районе 16.00 я готовила, прибегает сын, говорит там стреляли около «тарзанки» и Егор Коркунов, мой племянник упал. Мой сын сказал, что стреляли двое мужчин. Муж и дети ушли туда. Через полчаса я пошла к магазину посмотреть, что случилось. Там уже была полиция.

Потом сказали, что Борисов вынимал пули из дерева. Окружающие это сказали. Дождались Коркунова Антона, он приехал с больницы и сказал, что пуля попала в мозг. Сын рассказывал, что в этот день он тоже стрелял. Ему предложили.

«Тарзанка» там больше десяти лет. Это постоянное место сбора детей. Самого Борисова, когда я пришла на поляну, уже не было. У магазина всегда много людей. Это единственный магазин на шесть или семь садов.

Бабушка Егора:

- Младшая сестра Егора, ей 2,5 года было, когда в Егора попали. Она не понимает, что Егор умер. Постоянно спрашивает, когда придет брат, потому что хочет играть с ним.

Следующее заседание состоится 10 ноября в 11 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи не понимают, почему он еще жив: на Урале многодетная мать ищет хирурга, который достанет пулю из головы сына

Пятое августа 2019 года, семилетний житель Нижнего Тагила Артем Коркунов играет на детской площадке с друзьями. Мальчишка ждет своей очереди на тарзанку и внезапно падает на землю. Из левого виска текла кровь, дети побежали за взрослыми с криками о помощи. (Подробнее)

Пять месяцев боролся за жизнь: cкончался восьмилетний мальчик, которому сосед всадил пулю в голову

В Нижнем Тагиле сегодня, 12 января, умер восьмилетний мальчик Егор Коркунов, которому летом пьяный сосед выстрелил из пневматического ружья в голову. Об этом в социальных сетях сообщили родственники мальчика. (Подробнее)