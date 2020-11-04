Всего в регионе заболели 37 326 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области подтвердили 277 новых случав коронавирусной инфекции. Эти данные за сутки предоставил региональный оперативный штаб.

Covid-19 выявили у жителей Екатеринбурга – 133 человека. Также диагноз подтвердили у уральцев из Верхней Пышмы, Ачитского городского округа, Березовского, Красноуральска, Верхней Туры, Качканара, Нижнего Тагила и Режа.

Общее количество случаев коронавируса в Свердловской области составляет 37 326.

- Состояние 312 госпитализированных оценивается как тяжелое, 243 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 169 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 1371. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - отметили в оперативном штабе Свердловской области.

За последние сутки погибли от коронавируса восемь пациентов. Всего смертей в регионе достигло 800.

К 4 ноября за сутки выписали из больниц 282 пациента. Общее число выписанных достигло 29 431.