«Миссия невыполнима по-уральски»: в Серове грабитель пробрался в магазин через потолок

Грабитель хотел вынести несколько бутылок алкоголя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области передали в суд дело о грабеже в продуктовом магазине, где подозреваемого поймали с поличным.

Само преступление случилось в ночь на 29 августа. Вечером на пульт полиции поступил сигнал о том, что внутри магазина в Советском районе Серова находится посторонний человек. Тут же выехали сотрудники МВД, но на месте их удивило, что двери продуктового были заперты. Как позже выяснилось, ночной незваный гость был внутри и прятался за холодильником с колбасой.

- Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Рядом с ним лежали сложенные в пакеты алкоголь и сигареты. Стражи порядка поинтересовались, каким образом гражданин забрался в магазин и при этом остался незамеченным. Тут то и выяснилось, что он проник через потолок, - пояснил Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Дальше уральский «Джеймс Бонд» признался полицейским, что в этот день он копал огород дома и выпивал, но вскоре алкоголь закончился, а душа требовала праздника. Тогда-то серовчанин и отправился в магазин за добавкой, но он уже был закрыт. Это не остановило мужчину, и тот решил его ограбить.

- По металлической трубе он забрался на крышу, где отыскал отдушину. Через нее он и залез под крышу, затем нашел отверстие, ведущие внутрь торгового зала. Это оказалась металлическая труба под потолком. Он силой ее выдернул и выпрыгнул в торговый зал прямо на морозильную камеру. Дальше мужчина взял на кассе пакеты, которые доверху наполнил алкоголем и сигаретами, - отметил Валерий Горелых.

Уйти из магазина грабитель решил традиционным способом: бутылкой он разбил стекла двери и уже направился к выходу, но на пороге его ждали полицейские. Бросив пакеты, незваный гость побежал к холодильникам, где попытался спрятаться.

Убежать от сотрудников МВД и Росгвардии ему не удалось. Грабителем оказался ранее судимый 27 летний местный житель. Свою вину он признал. Теперь ему грозит срок до пяти лет тюрьмы.