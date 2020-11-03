В Екатеринбурге появилась экспресс-доставка из «Пятёрочки»

А до конца ноября сервис станет доступен жителям всех районов, включая самые отдаленные Вторчермет и Химмаш.

Экспресс-доставка из «Пятёрочки» уже полюбилась жителям Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Воронежа, Нижнего Новгорода и Самары. Теперь к ним присоединился и Екатеринбург.

Пользоваться экспресс-доставкой очень просто - достаточно установить мобильное приложение «Пятёрочка Доставка». Цены на продукты в нем аналогичны тем, что вы видите постоянно на полках универсамов торговой сети. Естественно, при доставке действуют те же акции и даже дополнительно начисляются двойные баллы программы лояльности «Выручай-карта».

«Спрос на доставку продуктов на дом продолжает расти. Мы же активно расширяем географию и запускаем сервис в новых регионах, - отметил директор по внедрению розничных технологий макрорегиона «Урал» торговой сети «Пятёрочка» Владимир Александров. - Екатеринбург – крупнейший город Урала. Теперь жители практически всех его районов смогут быстро, безопасно и удобно совершать покупки в «Пятёрочке» прямо через мобильное приложение, а также получать их с доставкой домой. Это особенно актуально в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Подчеркну, что мы поддерживаем социальные категории граждан - услуга доставки для них сейчас совершенно бесплатная. Напомню: у нас доступные цены, а качество привозимых товаров всегда отличное, ведь наши сборщики тщательно выбирают самые лучшие и свежие продукты – «как себе».

Заказы принимаются с 9 утра до 9 вечера, что очень удобно для покупателей. Их собирают на месте, непосредственно в магазинах «Пятёрочка», а курьеры в течении часа доставляют заказы прямо до двери квартиры или дома. Стоимость такой доставки составляет всего 99 рублей. Если же покупатель в пенсионном возрасте или с инвалидностью, а также многодетные семьи и прочие категории граждан, нуждающиеся в особой поддержке, то можете воспользоваться бесплатной доставкой - достаточно применить промокод ZABOTA. В этом случае, при получении заказа нужно показать курьеру документы, подтверждающие льготу: пенсионное удостоверение, социальную карту пенсионера, справку, выдаваемую территориальным органом ПФР или справку, подтверждающую факт установления инвалидности, справку о многодетности и т.д.

Особо отметим, что оплата производится сразу в мобильном приложении. Это максимально удобно и безопасно. Никаких взаиморасчётов с курьерами осуществлять не нужно. Еще одно важнейшее напоминание: торговая сеть в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции нового типа строго соблюдает все санитарно-гигиенические требования - дезинфицирует помещения своих магазинов и реализует комплекс профилактических мер для защиты сотрудников и покупателей. У курьеров доставки регулярное измеряют температуру тела, все они обеспечены средствами индивидуальной защиты. Передача заказа покупателям осуществляется безопасным бесконтактным способом.

КСТАТИ

При сборке заказов выбираются продукты с максимальным сроком годности и самые свежие фрукты и овощи.