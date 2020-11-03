В Чкаловском районе Екатеринбурга геодезисты при работе в поле нашли человеческий череп

Давность смерти установят криминалисты. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Неподалеку от улицы Николы Тесла, что находится рядом с пересечением Полевского тракта и Екатеринбургской кольцевой автодороги накануне была сделана страшная находка – останки человека.

- Там вроде собираются трубы прокладывать, работали геодезисты, - рассказал «КП-Екатеринбург» специалист, работающий в этом районе. - И в поле они нашли череп вроде как человеческий.

Информацию об этом подтвердили в областном полицейском главке.

- Несколько необычная и я бы даже добавил жуткая находка обнаружилась при проведении геосъемки земельного участка в районе, где планируется прокладывать газовые трубы, - подтвердил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Это примерно в 150 метрах на пустыре неподалеку от улицы Николы Теслы, в районе объездной дороги Екатеринбург-Полевской. Именно здесь и был найден череп по внешним данным похожий на человеческий.

Человеческие останки нашли во время геосъемки в поле, где будут прокладывать газовые трубы. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Останки геодезисты обнаружили в понедельник, 2 ноября, в одиннадцатом часу утра. После этого они позвонили в отдел полиции №12. Кому принадлежал череп - мужчине или женщине, пока неизвестно, как и то, когда именно наступила смерть.

- Сыщики надеются на то, что тайну над этой загадкой приоткроют наши коллеги из бюро судебно-медицинской экспертизы, - добавляет Валерий Горелых.

Собранный по факту находки материал сотрудники полиции направили в Следственный комитет, где сейчас выясняют, как человеческие останки могли оказаться в этом месте.

- По факту обнаружения данной находки организовано проведения доследственной проверки, - сообщают в следственном отделе по Чкаловскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области. – По предварительным сведениям, каких-либо повреждений на найденном объекте не имеется. Сейчас следователи проводят комплекс необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств, имеющих значение для дачи ситуации объективной правовой оценки.