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После каникул уральских школьников на неделю переведут на дистант

Это нужно для того, что учителя меньше болели
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Уральские школы будут пустовать еще неделю

Уральские школы будут пустовать еще неделю

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После окончания двухнедельных осенних каникул школьников Екатеринбурга и Свердловской области на неделю переведут на дистанционное обучение. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Павел Креков анонсировал еще неделю дистанционного обучения

Павел Креков анонсировал еще неделю дистанционного обучения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, эта мера нужна, прежде всего, чтобы разобщить учителей. Именно преподавательский состав сегодня – одна из самых болеющих категорий.

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Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Не стоит думать, что дистанционное обучение – это надолго. Нет, это не так. Нам действительно нужна эта неделя, чтобы общий срок разрыва составил три недели. Это правильно с точки зрения санитарной дисциплины, - говорит Павел Креков.

Сейчас Свердловская область по официальным данным находится в состоянии незначительного роста относительно заболеваемости коронавирусом. При этом, коэффициент роста упал ниже единицы и составляет 0,9, что говорит о незначительном снижении заболеваемости, которое пока не стало тенденцией. - По всей видимости, сказались каникулы, поэтому мы и решили еще на неделю не допускать детей в школы, - говорит заместитель губернатора Свердловской области.

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