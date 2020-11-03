После каникул уральских школьников на неделю переведут на дистант

Уральские школы будут пустовать еще неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

После окончания двухнедельных осенних каникул школьников Екатеринбурга и Свердловской области на неделю переведут на дистанционное обучение. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Павел Креков анонсировал еще неделю дистанционного обучения Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, эта мера нужна, прежде всего, чтобы разобщить учителей. Именно преподавательский состав сегодня – одна из самых болеющих категорий.

Динамика распространения коронавируса на Урале на 3 ноября Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Не стоит думать, что дистанционное обучение – это надолго. Нет, это не так. Нам действительно нужна эта неделя, чтобы общий срок разрыва составил три недели. Это правильно с точки зрения санитарной дисциплины, - говорит Павел Креков.

Сейчас Свердловская область по официальным данным находится в состоянии незначительного роста относительно заболеваемости коронавирусом. При этом, коэффициент роста упал ниже единицы и составляет 0,9, что говорит о незначительном снижении заболеваемости, которое пока не стало тенденцией. - По всей видимости, сказались каникулы, поэтому мы и решили еще на неделю не допускать детей в школы, - говорит заместитель губернатора Свердловской области.

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