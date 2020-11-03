«Автомобилист» едет к победе: по соцсетям разошелся ролик с машинами Яндекс Go в стиле екатеринбуржского хоккейного клуба

Перед стартом нового хоккейного сезона в интернете появился клип с болельщиками и игроками екатеринбургского ХК «Автомобилист». Его выпустил сервис Яндекс Go в коллаборации с уральской командой. Ролик уже разошелся по соцсетям Екатеринбурга, а позже его будут показывать на арене «Уралец».

Действие разворачивается на центральных улицах вечернего Екатеринбурга и на арене. К ней везут пассажиров знакомые всем машины партнеров Яндекс Go. Однако стандартную для такси раскраску заменили на наклейки с символикой уральского клуба.

— Чтобы отпраздновать старт сезона и начало нашего партнерства с «Автомобилистом», мы решили оклеить более 30 автомобилей такси символикой клуба. Машины с логотипами будут ездить по городу вплоть до октября 2021 года по тарифам «Эконом» и «Комфорт». Перед крупными матчами команды мы также будем устраивать розыгрыши промокодов на поездки в такси и другие активности для болельщиков, сразу после снятия ограничений, когда можно будет собираться на трибунах арены всем болельщикам клубов, — рассказали в Яндекс Go.

Одним из пассажиров в ролике стал центрфорвард и новый любимчик главного тренера клуба Билла Питерса Александр Протапович. В такси садится и известный маскот команды, брутальный лось Автик. А истинные болельщики «Авто» должны узнать на видео легендарного ветерана клуба — Владимира Прокофьева. В 70-е Владимир Иванович был защитником ХК, стал капитаном и входил в сборную СССР, а позже тренировал родную команду.

По дороге герои встречают болельщиков, которые желают удачной игры, а в финале видео такси привозят всех на домашнюю арену клуба. Ролик объединил людей разных поколений, профессий и увлечений.

В сезоне 2020-2021 «Автомобилист» показывает уверенную лидерскую игру. Сейчас команда по количеству выигранных матчей делит первую строчку в Дивизионе Харламова КХЛ вместе с казанским «Ак Барсом». Если же взглянуть на всю таблицу чемпионата, то свердловчане занимают третье место, немного уступая лидерам «ЦСКА» и «Локомотиву».

В последнем матче на домашнем льду «Авто» разгромил рижское «Динамо» со счетом 7:2. Ближайшая игра намечена на 12 ноября. Екатеринбуржцы отправятся в Ярославль, чтобы схлестнуться в ледовом дерби с «Локомотивом».

КСТАТИ

Яндекс Go уже сотрудничал с хоккейными клубами. В 2018 году компания работала с казанской командой «Ак Барс». Через год к клубу из присоединился уфимский «Салават Юлаев» . В 2020 году среди клубов-партнеров вновь пополнение: омский «Авангард», магнитогорский «Металлург», нижегородский «Торпедо», новосибирский ХК «Сибирь» и екатеринбургский «Автомобилист».