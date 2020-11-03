Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 3 ноября 2020 года

В Екатеринбурге по-прежнему действуют ограничительные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 283 новых случая заболевания коронавирусом, большая часть из которых, 118 случаев, зафиксировано в столице Среднего Урала.

Также диагноз подтвердился у жителей Алапаевска, Качканара, Нижнего Тагила, Невьянска, Режа. Богдановича, Березовского, Красноуфимска, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 3 ноября 2020 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших на сегодняшний день в регионе составляет 37 049 человек, из которых 29 149 пациентов полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 285 человек.

Состояние 311 пациентов на текущий момент остается тяжелым, из них 241 человек разместили в палатах реанимации, 167 – подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки подтверждены 8 случаев смерти коронавирусных больных. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 792 человека.

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