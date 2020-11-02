«В подвале настоящее болото»: жители дома в Екатеринбурге два месяца не могут добиться ремонта трубы, из которой постоянно течет холодная вода

Капитальный ремонт нужен не только водопроводу, но и всему дому, отмечают в управляющей компании. Фото: предоставлено жителями дома

Заложниками протекающей трубы стали все жители дома на Подгорной,6 в Екатеринбурге. Четырехэтажное здание, построенное еще во времена Хрущева, когда-то было общежитием. В наследство от той эпохи ему досталась общая душевая на цокольном этаже, которой жильцы пользуются до сих пор. Однако теперь по пути к ней владельцы комнат вынуждены преодолевать большую лужу, которая по их словам, уже два месяца не может высохнуть, потому что с трубы холодного водоснабжения, идущей вдоль стенки, постоянно течет.

- Еще 21 августа у нас в душевой ночью произошла авария – в этой трубе образовался свищ (сквозное отверстие, - Прим. Ред.), - вспоминает Надежда Пульникова, местная жительница. – К нам тогда пришли сантехники, поставили заплатку на хомутах и все. А вода как бежала, так и бежит. Там сваривать надо, чтобы отверстие заделать. Сырость уже третий месяц стоит, настоящее болото.

- Там нужно кусок трубы вырезать и новый фрагмент вваривать, а этого нам никто не делает, - добавляет местный житель Антон Мешавкин. - Мы не знаем даже, на чьем балансе наш дом числится. У нас отопление долго не включали. Когда я звонил по нему в управляющую компанию, которая нами раньше занималась, там сказали: «А мы вас больше не обслуживаем». Мы ни от кого не можем добиться, чтобы нам это сделали.

Раньше домом на Подгорной, 6 занималась УЖК ЖКО-Екатеринбург. Если зайти на сайт управляющей компании, то в списке домов на обслуживании этот адрес числится до сих пор. Однако по телефону диспетчерской службы действительно отвечают, что адресом ул. Подгорная, 6 они больше не занимаются.

- Сейчас УЖК ЖКО-Екатеринбург банкротится, поэтому дому был назначен контрактный управляющий, - объясняет Олег Четенов, заведующий сектором информационно-аналитического обеспечения администрации Железнодорожного района Екатеринбурга. – Контрактный управляющий для обслуживания и устранения аварийных ситуаций нанял управляющую компанию «Единый город».

Дом на улице Подгорной, 6 был построен еще в 1958 году. Фото: предоставлено жителями дома

В «Едином городе» отмечают, что они занимаются домом на Подгорной, 6 лишь временно, пока за ним не будет назначена постоянная управляющая компания. И если в течение трех месяцев после банкротства ЖКО-Екатеринбург жильцы сами не выберут себе новую УК, тогда администрация района проведет конкурс, который и определит, кто отныне будет заниматься управлением жилым домом. И о том, что в общей душевой этого дома протекает труба с холодной водой они знают.

- Что касается подвального помещения и течи - за последние два месяца мы поменяли там 12 метров трубы. Но в одном месте кусок трубы меняешь, через два дня она в другом месте начинает бежать, - объясняет Роман Чебурин, главный мастер управляющей компании «Единый город». - Здесь кусочек переварили, там переварили. Но если трубе 60 лет, как ее поддерживать?

В управляющей компании отмечают, что водопроводу, как и всему зданию целиком, нужен капитальный ремонт. Причем, в 2020 году его действительно начали делать. Хотели обновить коммуникации в здании «от крыши до подвала».

- Подрядчик успел сделать только систему отопления – поменяли стояки, нижнюю и верхнюю разводку, - объясняет Роман Чебурин. - Но потом они сказали, что сметы были составлены некорректно и отказались производить капитальный ремонт. Насколько я помню, после того, как «Единый город» принял содержание этого дома, мы писали в региональный фонд капитального ремонта с просьбой решить скорее вопрос с капремонтом дома. Идеально было бы, если бы собственники точно также писали со своей стороны в фонд, чтобы они быстрее заново провели конкурс и пришел подрядчик, который все это будет делать, чтобы кардинально раз и навсегда изменить эту ситуацию. Кровля, замена системы холодной и горячей воды, отопление и канализация – это все можно капитально ремонтировать и в зимний период.

Из-за постоянной течи в душевой, которая находится на цокольном этаже, постоянно сырость и лужи, говорят жильцы. Фото: предоставлено жителями дома

В администрации Железнодорожного района сказали, что работы по капитальному ремонту в доме на Подгорной, 6 делаются в соответствии с договором, срок окончания которого – 2021 год.

- То есть ремонт отопления уже сделан и оплачен, холодное водоснабжение еще делается. Если будет другой подрядчик – все равно сделают, - настаивает Олег Четенов.

Пока же, по словам самих жильцов, в подвале их дома из трубы по-прежнему течет холодная вода и в душевой собирается лужа.