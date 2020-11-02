Уральские ветеринары спасали филина с подбитым крылом по видеосвязи

Фото: "Ветеринарная клиника "ЗООСПЕЦ"" группа в соцсети "Вконтакте"

Ветеринары Екатеринбурга по видеосвязи спасли филина, который поранил крыло. Врачам пришлось пойти на этот шаг не потому что это модная тенденция в карантинные времена, а совсем по другой причине.

Раненую птицу нашли в окрестностях уральского города Верхняя Салда. Люди, которые обнаружили хищника, принесли его в местную ветеринарную клинику. Специалист, который там работает, не специализируется по птицам и ему пришлось связываться со своими коллегами из Екатеринбурга.

- Нам пришлось провести дистанционный прием по вотсапу. Она щупала птицу руками, показывала мне, а я рассказывала, что ей дальше делать. У филина была травма крыла, но сделать ренген в Верхней Салде не было возможности, - объясняет Татьяна Суркова, директор ветеринарной клиники «Зооспец». – Я объяснила, какие противовосполяющие препараты нужны птице, какое должно быть кормление и дальше мы ее наблюдали.

При осмотре открытого перелома не обнаружили, поэтому назначили медикаментозное лечение. Филина забрала к себе волонтер из Верхней Салды. По словам ветеринара Татьяны Сурковой, жизни птицы ничего не угрожает.

- Филина собираются пристроить в питомник для птиц «Холзан», – отметила Татьяна Геннадьевна.