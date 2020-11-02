Исчезли 53 ампулы противоопухолевого препарата «Эрбитукс» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из отделения радиологического корпуса областного онкодиспансера, расположенного на Комсомольской,11, пропали медицинские препараты, общей стоимостью на 780 тысяч рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, из кабинета для хранения медицинских препаратов пропали 53 ампулы противоопухолевого препарата «Эрбитукс».

Преступление произошло еще в августе. Тогда же медики обратились с заявлением в полицию. Но уголовное дело о краже в особо крупном размере возбудили лишь 31 октября.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу ответили, что пока не будут комментировать эту информацию. Получить комментарий от пресс-службы Свердловского областного онкологического диспансера к моменту публикации не удалось.

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