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Ущерб на 780 тысяч: из свердловского онкодиспансера украли препараты для лечения рака

Лекарства исчезли из кабинета для хранения медицинских препаратов
Евгений СТОЯНОВ
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Исчезли 53 ампулы противоопухолевого препарата «Эрбитукс»

Исчезли 53 ампулы противоопухолевого препарата «Эрбитукс»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из отделения радиологического корпуса областного онкодиспансера, расположенного на Комсомольской,11, пропали медицинские препараты, общей стоимостью на 780 тысяч рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, из кабинета для хранения медицинских препаратов пропали 53 ампулы противоопухолевого препарата «Эрбитукс».

Преступление произошло еще в августе. Тогда же медики обратились с заявлением в полицию. Но уголовное дело о краже в особо крупном размере возбудили лишь 31 октября.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу ответили, что пока не будут комментировать эту информацию. Получить комментарий от пресс-службы Свердловского областного онкологического диспансера к моменту публикации не удалось.

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Мы готовы изложить мнение второй стороны по этой истории. Связаться с «Комсомольской правдой-Екатеринбург» можно по телефону редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp; +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.

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