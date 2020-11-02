В Первоуральске горит ангар с пластиком, бумагой и картоном

На месте пожара работают 12 единиц техники и 36 человек Фото: СОЦСЕТИ

В Первоуральске ликвидируют крупный пожар на заводе по производству гофротары. По предварительной информации, в ангаре находится пластиковая тара, бумага и картон. Как сообщили в МЧС, это способствует быстрому распространению огня.

- В 15:00 поступило сообщение о пожаре в здании ангара, расположенного на производственной площадке в Первоуральске на ул. Сантехизделий. Предварительная площадь пожара составляет 4000 квадратных метров, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Фото: СОЦСЕТИ

На месте работают пожарные подразделения - 12 единиц пожарной техники и 36 человек. Как рассказали спасатели, сейчас к ангару дополнительно съезжается пожарно-спасательная техника. Также на месте пожара развернут штаб пожаротушения.

В 17:38 пожар удалось локализовать на площади 4300 «квадратов». Угрозы дальнейшего распространения огня нет. Из-за высокой температуры в здании обрушилась кровля на площади двух тысяч квадратных метров.

Никто из людей на пожаре не пострадал.