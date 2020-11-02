У малышки диагностировали дистрофию третьей степени. Фото: предоставлено читателями "КП"

За судьбу «девочки из шкафа» переживает вся страна. То, что случилось с маленькой Полиной из Карпинска, повергло в шок даже самых устойчивых. Мать малышки полгода держала ее в шкафу, а также морила голодом. Когда младенца нашли знакомые семьи, девочка весила чуть больше трех килограммов, вскоре врачи диагностировали у нее дистрофию третьей степени.

В тяжелом состоянии ребенка доставили на вертолете в Екатеринбург, теперь ее лечением занимаются врачи Областной детской больницы № 1. Что же касается нерадивой мамаши, то на нее завели уголовное дело по статье «Истязание».

Мать Полины проверяют на вменяемость в психоневрологическом диспансере. Фото: ОДКБ № 1.

В данный момент пятимесячная Полина из Карпинска находится под круглосуточным присмотром врачей. Главная задача медиков, чтобы Полина набрала вес, который положено иметь детям в ее возрасте, а это 6-7 килограммов. И вот за две недели появился положительный результат.

- Состояние девочки стабильное. В данный момент она уже весит 4200 килограммов, потихонечку набирает, рассказывает «КП» пресс-секретарь ОДКБ № 1 Елена Жукова. - Она в принципе не была запуганным ребенком и проявляла активность, но сейчас она набрала вес и ее основная задача не только покушать, но и развиваться. Девочка начала проявлять внимание к игрушкам. Ей нравятся яркие и цветные погремушки.

Отметим, сейчас интересы Полины представляет министерство социальной политики. За все время, пока «девочка из шкафа» находится в больнице, ее ни разу не навещали родственники.

Мать ребенка Юлия Зыкова проходит обследование на вменяемость. Если ее признают невменяемость, то она может избежать наказание. У женщины есть еще двое старших детей, все они находятся у бабушки с дедушкой. Отец Полины также отказался от дочери.

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