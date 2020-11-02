Помог Интерпол: в Екатеринбурге раскрыли сексуальное преступление против 7-летней девочки

Следственный комитет завел на извращенца уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские смогли раскрыть преступление против девочки, которая в 7-летнем возрасте стала жертвой педофила. Установить извращенца удалось благодаря базе Интерпола.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, о преступлении полицейским стало известно во время работы со специальной базой данных Интерпола. В ней содержатся материалы, на которых запечатлено сексуальное насилие над детьми.

Внимание оперативников привлекли снимки, которые были загружены в базу в 2015-м году сотрудниками полиции Австралии (видео с «клубничкой» часто распространяется за границей). На них мужчина совершал действия сексуального характера с девочкой, которой на вид было 7-8 лет. У полицейских была информация, что эти события могли происходить в Екатеринбурге.

В ходе оперативной работы полицейским удалось найти пострадавшую девочку. Она подтвердила, что на фото действительно она и в момент произошедшего ей было 7-8 лет.

Оказалось, что в 2015 году ребенок жил в Санкт-Петербурге, а на лето родители отправляли девочку погостить к бабушке в Екатеринбург. Но, видимо, родственница не достаточно хорошо следила за своей внучкой. Так как она попала в поле зрения любителя «клубнички».

- Девочка рассказала, что после совершения с ней сексуальных действий, мужчина давал ей деньги и сладости, - рассказал «КП» осведомленный силовик.

В ходе оперативной работы силовикам удалось установить личность извращенца. Им оказался житель Екатеринбурга. Оказалось, что сейчас он отбывает срок в колонии за сексуальные преступления против детей. Его приговорили к 17 годам. Мужчина не стал отпираться и сознался и в этом преступлении.

Следственный комитет завел на него уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего».

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