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Происшествия

Засунули в мешок и бросили на тонкий лед: на Урале живодеры пытались утопить четырех щенят

Лишь по счастливому стечению обстоятельств лай собак услышали волонтеры спасательного отряда, которые прочесывали лес
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Теперь малышам ищут новых хозяев. Фото: ДПСО "Прорыв"

Теперь малышам ищут новых хозяев. Фото: ДПСО "Прорыв"

Настоящая спасательная спецоперация развернулась в лесу под Алапаевском, где волонтеры отряда «Прорыв» случайно обнаружили четырех щенят. Самое ужасное в этой истории то, что кто-то изо всех сил пытался убить малышей, оставив их на морозе в мешке посреди замерзшего водоема.

- Тонкий лед, большая глубина, от берега 10-15 метров. Рядом плохо застывший участок воды, еще немного и казалось мешок просто уйдет под лед. Было понятно, что кто-то выкинул его, чтобы избавиться от содержимого. По разбросанным вокруг крупным камням стало ясно - пытались добить, но не добили, - рассказывают обстоятельства случившегося участники операции.

Четверо маленьких найдёнышей теперь ищут себе теплый дом. Фото: ДПСО "Прорыв"

Четверо маленьких найдёнышей теперь ищут себе теплый дом. Фото: ДПСО "Прорыв"

Волонтеры несколько часов пытались зацепить мешок и вытащить его на берег, но все было тщетно. Руководитель отряда Наталья Волкова обзвонила всевозможные инстанции, способные оказать помощь в подобной ситуации. Сдвинуться с места помогла надувная камера, на которой поисковики, ломая хрупкий лед, добрались до мешка с щенятами и вытащили его на берег

- Из разорванного мешка показалось четыре мокрых и замёрзших щенячих носа... На глазах сильных и видавших виды людей появились слёзы! Господи! Слезы радости! Мы просто расхватали их! Прятали за пазуху, грели. У девчонок по щекам текли слезы. Завернув в теплое одеяло отвезли в ветеринарную клинику города, - добавили в отряде.

Неизвестно, сколько щенята провели в мешке на морозе. Фото: ДПСО "Прорыв"

Неизвестно, сколько щенята провели в мешке на морозе. Фото: ДПСО "Прорыв"

Теперь жизни щенят ничего не угрожает, после осмотра у врача их привезли на передержку. Кто пытался убить беззащитных животных так и осталось загадкой.

Волонтеры достали мешок после того, как проползли до середины водоема на камере. Фото: ДПСО "Прорыв"

Волонтеры достали мешок после того, как проползли до середины водоема на камере. Фото: ДПСО "Прорыв"

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