«Уфа» по-прежнему занимает последнее место с шестью очками после 13 игр. Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

Второй игровой день 13 тура чемпионата России по футболу начался с поединка в Уфе, где местная команда принимала «Урал». Для худшей команды в турнирной таблице матч носил принципиальный характер – екатеринбуржцы были всего на две строчки выше зоны вылета, идеальная возможность обострить интригу среди тех, кто борется за выживание.

Но это совершенно не входило в планы подопечных Юрия Матвеева, в первом тайме гости выглядели гораздо активнее соперников. Как результат – дубль Эрика Бикфалви уже в первой сорокапятиминутке.

На 27 минуте капитан «шмелей» Денис Кулаков классно прострелил с правого фланга, изначально мяч шел к Погребняку, но опытный форвард вовремя развернулся и выкатил круглого под удар товарищу.

А за 10 минут для перерыва ситуация и вовсе стала катастрофической для хозяев поля. После подачи с углового Кэтэлин Карп подтолкнул в спину Рафала Аугустыняка. Владимир Москалев несколько минут совещался с арбитрами VAR, а потом сам отравился смотреть повтор. А вернувшись на газон, уверенно указал на точку. Бикфалви и на этот раз не оставил шансов Беленову, отправив мяч в правый угол.

Во втором тайме хозяева один гол отыграли, но сравнять счет им так и не удалось. Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

Во втором тайме «Урал» стал в привычной манере играть по счету, что довольно быстро вышло команде боком. На 63 минуте Комнен Андрич остался без опеки в штрафной, сербский форвард кивком головы отправил мяч в сетку после хорошего навеса.

«Уфа» изо всех сил старалась отквитать и второй мяч, но в концовке едва не пропустила еще и в третий раз – Беленов потащил удар все того же Бикфалви из дальнего угла. Итоговый счет 1:2, «Уфа» по-прежнему на дне таблицы.