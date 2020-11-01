По данным на 1 ноября, из больниц выписали 28 584 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки на Среднем Урале выявили еще 275 случаев COVID-19, из них 94 – в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии в регионе заболели 36 487 человек. Выявлено еще пять смертей от коронавируса, общее число случаев – 777.

- Состояние 287 госпитализированных оценивается как тяжелое, 233 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 157 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

Также диагноз подтвержден у жителей Красноуфимска, Камышлова и Камышловского района, Каменска-Уральского, Качканара, Кушвы, Алапаевска и Алапаевского района, Асбеста, Артемовского, Арамильского и Ачитского городских округов, Березовского, Белоярского городского округа, Байкаловского района, Сысертского городского округа, посёлка Уральский, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов, Нижней Салды, Нижних Серег, Невьянска, Карпинска, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, ЗАТО Свободный, Ирбита, Нижней Туры, Сухого Лога, Серова, Слободо-Туринского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского.

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