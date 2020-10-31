«Нас просто бросили»: жительница Нижней Туры, заявившая, что врачи отказались госпитализировать ее бабушку, рассказала новые подробности

Амалии Дылдиной 93 года. Фото: предоставлено Екатериной Николаевой

В Нижней Туре в социальных сетях активно обсуждают ситуацию в которой оказалась 93-летняя местная жительница. В четверг ей стало плохо из-за застоя в легких. Пришедший на дом врач выдал направление в стационар, однако, по словам ее внучки, написавшей пост в сообществе "Подслушано в Нижней Туре", в больницу пенсионерку положить отказались.

В Минздраве Свердловской области сегодня сказали, что ведут проверку этого сообщения, появившегося в социальных сетях. Тем временем нам удалось связаться с его автором - Екатериной Николаевой. Она рассказала подробней о том, что произошло с ее бабушкой.

- Бабушка не ходит уже 7 лет. Она лежачая. У таких людей часто застаивается жидкость в легких. В таких случаях надо их просто продуть. Я работаю медсестрой в детском доме для лежачих детей-инвалидов. У них так же застаивается жидкость, поэтому я знаю что это такое, - объясняет Екатерина. - В среду, 28 октября, у бабушки резко начались проблемы со здоровьем. Когда моя мама стала ее кормить, у бабушки изо рта пошла слизь — целая двухлитровая банка вышла.

По словам женщины, на следующий день ее бабушке стало еще хуже - из-за слизи, забившей легкие она уже не могла есть. Пришедшая на дом врач дала направление, чтобы пенсионерку положили в стационар.

- Бабушка голодная и нужно было ее хотя бы глюкозой прокапать, - говорит Екатерина. - В четверг мы ее повезли на скорой. Но когда мы приехали, в приемном покое бабушке сделали снимок легких, сказали, что застой не значительный и отказали в госпитализации. Они нас просто бросили. Мы больше трех часов сидели в приемном покое, ждали помощи медиков. Бабушку всю трясло, она задыхалась, но к ней никто не подошел.

Из-за инвалидности, у женщины скапливается жидкость в легких. Фото: предоставлено Екатериной Николаевой

Везти пожилую женщину домой родным пришлось уже самостоятельно, наняв Газель. Из-за большого веса женщины, доставить ее на обычном легковом автомобиле было бы нельзя. Вечером четверга у нее поднялась температура до 39 градусов.

- Я звоню в скорую, прошу их приехать, а они нам с мамой прямым текстом говорят: «Девочки, ну вы же понимаете, что она умрет?». И просто кладут трубку, - вспоминает Екатерина. - Потом уже мама попробовала позвонить в скорую, но как только на том конце узнали ее голос, опять положили трубку. Всю ночь мы бабушку обтирали. Следующим утром в пятницу мы снова вызвали дежурного врача. Бабушка даже пить не могла. Я уговорила ее написать нам снова направление в больницу. Прежде чем везти бабушку, я сама съездила в больницу. Главного врача не оказалось на месте, а его заместитель, увидев направление, сказал: «Нет коек, вы что не понимаете?». Я просила как-то легкие продуть, чтобы не было застоя слизи. Он: «Мест нет». Тогда я попросила хотя бы просто прокапать бабушку глюкозой, чтобы она не умерла от истощения. Она даже воду у нас не пьет. Он сказал, что отправит к нам домой бригаду фельдшеров, которые проведут нужные манипуляции.

Однако эта бригада так и не прибыла, отмечает Екатерина. Женщина также добавляет, что ее бабушка по-прежнему лежит дома и ее нельзя даже покормить с ложки.

- Мою бабушку зовут Амалия Дылдина. Она труженник тыла, ветеран труда и была реабилитирована после политических репрессий, - говорит Екатерина. - Сколько она еще так продержится? Мы не знаем.