«Приходилось вести их под руки»: как спасатели Центрального военного округа встречали астронавтов, вернувшихся из космоса

22 октября на Землю вернулся международный экипаж из космонавтов Роскосмоса и астронавта NASA. Фото: предоставлено пресс-службой Центрального военного округа

В конце октября на Землю вернулись три космонавта – два русских и один американский. Отстыковка их модуля от МКС и последующее приземление в степи Казахстана было подобно прыжку из прошлого в настоящее. Почти 200 суток Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди провели на орбите. Они улетали, когда коронавирусом болел только Китай, а вернулись, когда он распространился уже на всю планету. Чтобы во время возвращения на Землю астронавты не пострадали, и уж тем более не заразились, за ними следили члены поисково-спасательной группы Центрального военного округа, сотрудники Ракетно-космической корпорации «Энергия», представители Росавиации и Роскосмоса.

Спускаемый аппарат приземлился в степи Казахстана. Фото: предоставлено пресс-службой Центрального военного округа

ТРОИХ ВСТРЕЧАЛИ ДВЕ СОТНИ

Желтая высохшая трава стелется от горизонта до горизонта. Вокруг не видно гор и лесов, нет оврагов и озер. Эту степь в Казахстане не случайно выбрали постоянной площадкой для приземления спускаемых аппаратов. Деревень поблизости нет, но вот пастухи на конях, неделями живущие в поле, уже знают - минимум раз в год с неба здесь спускается огромный черный «колокол» на парашюте.

- За мгновение до приземления под днищем аппарата происходит такой «взрыв», благодаря которому под ним образуется этакая воздушная подушка для мягкости, - говорит Сергей Кривоспицкий, техник поисково-спасательной группы, на счету которого уже сотня встреченных космонавтов. - Аппарат плавно садится уже в воронку, которая остается после «взрыва».

Вся земля в этой степи была бы усеяна этими воронками, да сильный степной ветер не дает – за считанные дни засыпает их пылью. Точно так же, как, например, и следы от колес техники и вертолетов. В день возвращения космонавтов военного спецтранспорта и спасателей в степи хоть отбавляй. Было их много и в этот раз: 200 специалистов поисково-спасательной группы ЦВО, Роскосмоса, Росавиации и РКК «Энергия», 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-26, два Ан-12 и еще с два десятка автотранспорта, среди которого шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

- Еще за три дня до посадки у нас в это место вылетал вертолет со специалистами, они посмотрели, не образовались ли здесь водоемы из-за растаявшего снега, не изменился ли ландшафт, - уточняет Сергей Кривоспицккий. - Если аппарат вдруг падает в воду, то мы подходим к нему на лодке и подводим под него надувной пояс, чтобы он держался на поверхности.

Чтобы эвакуировать космонавтов из спускаемого аппарата, военные спасатели собрали на нем специальную платформу, по которой можно подняться к люку. Фото: предоставлено пресс-службой Центрального военного округа

СПУСКАЕМЫЙ АППАРАТ ОБГОРЕЛ В АТМОСФЕРЕ

Впрочем посадка на воду это ситуация из разряда нештатных. Место приземления аппарата точно рассчитывается и подбирается так, чтобы земля под ним была ровной и твердой. И лишь непредсказуемый ветер может увести аппарат в сторону.

- Это называется баллистический срыв, - уточняет Александр Астафьев, фельдшер-спасатель. - На этот случай у нас есть парашютно-десантная группа, в которую я вхожу. Мы на вертолете дежурим в зоне приземления. И если аппарат садится не в расчетной точке и основные силы быстро к нему подойти не могут, тогда мы просто десантируемся и первыми оказываем помощь космонавтам.

В этот раз подобное не понадобилось. Когда спускаемый аппарат оказался на высоте в 10 тысяч метров над землей, у него раскрылся парашют. Даже три – тормозной, вытяжной и основной.

- Я в этот момент находился в небе в самолете Ан-12, в котором также размещалась еще одна парашютно-десантная группа, - говорит Сергей Кривоспицкий. - Мы барражировали на высоте 7500 метров и видели его, когда он проходил мимо. Обшивка спускаемого аппарата, пока он в космосе, оранжевого цвета. А когда мы увидели его, он был уже черным – обгорел, пока проходил через атмосферу.

Вокруг спускаемого аппарата, пока он приближается к земле, помимо Ан-12 кружили вертолеты – сопровождали до самой поверхности земли, чтобы сразу, едва он коснется степи, тут же приземлиться рядом. Бывает, что порой при этом аппарат ложится набок, тогда его ставят вертикально либо с помощью техники, либо… вручную.

- Аппарат весит три тонны, но если десять человек вместе поднажмут, то поставить его вертикально вполне реально, - отмечает Кривоспицкий.

Во встрече космонавтов были задействованы 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-26, два Ан-12 и еще с два десятка автотранспорта, среди которого шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин. Фото: предоставлено пресс-службой ЦВО

ОТВЫКЛИ ОТ ГРАВИТАЦИИ

- Когда подходишь к этому аппарату, сразу запах такой чувствуешь специфический – вроде гари. А прикоснешься к нему рукой, так он теплый, словно батарея, - говорит Александр Дроздов, начальник радиостанции поисково-спасательной группы. - Я был в основном вертолете Ми-8, когда он приземлялся. Высадившись, мы сразу быстро начали устанавливать вокруг аппарата специальную сборную платформу. Без нее к люку наверху не подобраться.

Как только военные установили платформу, команда технического обеспечения от Роскосмоса через иллюминаторы «установила визуальный контакт» с космонавтами. Или, говоря проще, посмотрела, в каком они состоянии. Тут все просто. Если забрала шлемов у всех трех астронавтов подняты, значит, они чувствуют себя хорошо и тогда вынимать из аппарата их надо по старшинству – командира первым. Если же у кого-то забрало все еще опущено, значит, ему плохо или он потерял сознание. Тогда уже его эвакуируют первым, чтобы сразу оказать медицинскую помощь.

- В этот раз забрала у всех были подняты, - говорит член поисково-спасательной группы. – Но их все равно приходилось под руки до отапливаемой палатки вести. Мышцы за полгода в космосе атрофировались. Им нужно было заново привыкать к земной гравитации.

На Земле космонавтам помогали идти, держа под руки, потому что они отвыкли от гравитации. Фото: предоставлено пресс-службой Центрального военного округа

В этот раз из-за пандемии коронавируса, все спасатели были в масках, чтобы не заразить случайно космонавтов. В палатке медики сняли с них скафандры после чего проверили, как они себя чувствуют после космических перегрузок: проверили уровень кислорода в крови, давление… Ну а потом на трех вертолетах их повезли на аэродром в ближайший город Жезказган, откуда Ту-134 центра подготовки космонавтов увез их в Москву.

Кстати, на смену этим трем космонавтам на МКС еще 14 октября отправился другой экипаж на корабле «Союз МС-17». И за безопасностью их полета также следили спасатели Центрального военного округа.

- Еще накануне мы выдвинулись в Казахстан и заняли несколько населенных пунктов, чтобы покрыть весь периметр по ходу полета ракеты, - говорит Сергей Кривоспицкий. – Она стартовала на космодроме Байконур, затем пролетела через город Жезказган, через Караганду и ушла в сторону Алтая. И в этих населенных пунктах были сосредоточены наши вертолеты, самолеты, парашютно-десантные и спасательные группы. Я, например, находился в Караганде на аэродроме с медиками. Два вертолета стояли в готовности №1. Если бы с ракетой что-то случилось, то мы за минуту бы вылетели к месту ЧП. Но, к счастью, этого не понадобилось.