«Она тряслась, задыхаясь»: в Нижней Туре жительница пожаловалась на врачей, отказавшихся госпитализировать ветерана Великой Отечественной войны

У женщины случился застой в легких. Фото: сообщество "Подслушано в Нижней Туре", социальной сети vk.com

Уральских пользователей Интернета возмутила история, случившаяся в Нижней Туре. Местная жительница написала в паблике «Подслушано в Нижней Туре» в социальной сети Вконтакте сообщение о том, что местные медики отказались госпитализировать ее бабушку, Ветерана Великой Отечественной войны и инвалида 1 группы.

«29.10.2020 моей бабушке стало плохо (застой в легких, изо рта шла слизь), - написала девушка. - Мы обратились в скорую. Приехала бригада, осмотрели бабушку, ничего не предприняли. Сказали: «Ждите дежурного врача». По приезду врач дала направление в стационар. Так как бабушка весит около 100 кг, нам пришлось оперативно найти 4 крепких мужчин, которые помогли вынести бабушку (хотя должны это делать санитары, которых нет). В приемном покое скорой помощи пришел врач... Осмотрел бабушку и отправил на снимок. По снимку он определил, что застой не значительный, хотя мою бабушку «трясло»… Врач... отказал в госпитализации, хотя у нас было направление врача. Сказал, чтобы везли домой»

По словам девушки, они три часа с бабушкой сидели в приемном покое в ожидании помощи от медиков, однако к ним никто не подходил.

«Она все также тряслась, задыхаясь. В скорой нам дали номер телефона людей, у которых есть транспорт и санитары. Их услуга стоила нам 2500 рублей, чтобы бабушку транспортировать обратно домой. Мы неоднократно просили медиков оказать хоть какую-то помощь, но меня попросили покинуть кабинет фельдшеров в не очень мягкой форме!!!»

Девушка также отметила, что состояние ее бабушки ухудшается, однако вызвать скорую помощь у них теперь не получается.

«Мы звоним в скорую, но когда они слышат, что снова мы, просто кладут трубку», - написала девушка.

К своему посту она приложила несколько видео и фотографий, показывающих состояние ее бабушки. Добавим, что об этой истории уже стало известно сотрудникам Министерства здравоохранения Свердловской области.

- Проводится проверка по сообщениям, распространяющимся в социальных сетях, - прокомментировали в пресс-службе министерства.