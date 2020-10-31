В Екатеринбурге покончил с собой член совета директоров отеля Хаятт

Трагедия произошла 30 октября поздно вечером. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге покончил с собой Алексей Рябцев, член совета директоров «Хаятт Ридженси Екатеринбург», который также является советником генерального директора Уральской горно-металлургической компании. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информацию о трагедии прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

- Трагедия произошла 30 октября около 23.00, - уточняет Валерий Горелых. - В дежурную часть отдела полиции №7 поступило тревожное сообщение с улицы Красноармейской в Екатеринбурге.

Материал по факту случившегося сотруднки полиции направили в Следственный комитет России. В областном полицейском главке отдельно отмечают, что криминальных следов смерти не обнаружено. Добавим, что Алексей Рябцев также в последнее время возглавлял Общественный совет при городском управлении внутренних дел.

- Мне довелось знать этого человека, - говорит Валерий Горелых. - Выражаю исренние соболезнования родным и близким, а также всем, кто знал Алексея Юрьевича. А таких людей сотни, если не тысячи. Без помпезных и громких слов скажу, это был принципиальный, а когда того требовала обстановка достаточно строгий, но справедливый руководитель. Память о нем надолго останется в различных отраслях, в том числе среди тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине и в бизнес-сообществе. Как известный и объективный общественник он отстаивал интересы жителей областного центра и сотрудников полиции. Руководством екатеринбургского гарнизона принято решение об оказании помощи в организации похорон.