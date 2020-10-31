Еще 278 жителей Свердловской области заразились коронавирусом

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 36 212 жителей Свердловской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области продолжает увеличиваться количество людей, заболевших коронавирусом. Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с болезнью, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 278 человек. Из них 151 - жители Екатеринбурга.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 36 212, - уточняют в оперативном штабе. - Состояние 299 госпитализированных оценивается, как тяжелое, 218 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 139 - на аппаратах ИВЛ.

В городскую больницу Екатеринбурга №40 госпитализировано 1037 пациентов в состоянии средней тяжести. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

- Выписано 290 человек, - добавляют в оперативном штабе. - Общее число выписанных достигло 28 303.