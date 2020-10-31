«Получил травму головы, живота, перелом ребра»: в Екатеринбурге 11-летнего школьника, перебегавшего дорогу, сбила машина

Ребенок пытался перебежать перекресток. Фото: instagram.com/gibdd66

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, случившейся на улице Кировградской. Там машина «ЛАДА XRAY» сбила 11-летнего школьника. Произошедшее попало на запись видеорегистратора. На кадрах видно, как мальчик пытается перебежать перекресток и оказывается на пути у машины.

- Мальчика госпитализировали в больницу. Предварительно известно, что ребенок получил травму головы, тупую травму живота и перелом ребра, - уточняют в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. - Сотрудники госавтоинспекции передали информацию о ДТП в подразделение по делам несовершеннолетних.

В ГИБДД отмечают, что отдел ПДН будет решать вопрос о привлечении родителей мальчика к ответственности за то, что они не объяснили ему, как надо переходить дорогу.

- В Госавтоинспекции напоминают, что в период каникул родителям необходимо уделить повышенное внимание к безопасности детей на дороге, - добавляют в ведомстве. - Необходимо в доступной и понятной форме регулярно напоминать несовершеннолетним правила дорожного движения, демонстрировать правила безопасного поведения на дороге на личном примере.