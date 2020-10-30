Сегодня министр транспорта встречался и с водителями, и с представителями крупных компаний Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал забастовку таксистов в Екатеринбурге. Водители пришли в ярость от новых требований по установке защитных экранов.

После совещания с министром транспорта Василием Старковым, было принято решение об отсрочке – в течение недели таксисты должны установить заслоны в автомобилях.

- Хочу повториться, что сегодня мы стараемся найти золотую середину, чтобы полностью не ограничивать работу бизнеса. Известно, что основной путь передачи вируса — воздушно-капельный. Более того, исследования, в том числе компьютерное моделирование, которые проводились международным медицинским сообществом, показывают, что наиболее опасен фронтальный контакт. То есть на условном совещании, когда собеседники сидят по сторонам длинного стола, - отметил глава региона.

Помимо такси защитные экраны должны появится и в общепите. С этой недели все заведения прекращают свою работу в период с 23:00 до 06:00.

Кроме этого все спортивные мероприятия в закрытых помещениях отныне проходят без зрителей, а режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 9 ноября.

Школьные каникулы были увеличены до 14 дней, вузам – рекомендовали уйти на дистант. К слову, УрФУ объявил о закрытии очной формы образования до 1 февраля 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)

Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)