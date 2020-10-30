Фото: пресс-служба ГУФСИН Свердловской области

В таком амплуа увидеть спецназовцев ГУФСИНа Свердловской области почти не возможно. Недавно силовики перевоплотились в поваров и настряпали пельмени в условиях полевой кухни.

- Пель-нянь — угорское слово, означающее ухо-хлеб. И, действительно, пельмени, как и хлеб – это «наше всё», блюдо, которое готовят на Урале в каждой семье. А что такое спецназ? Это – большая сплоченная боевая семья, поэтому мы – сотрудники отдела специального назначения (базового) «Россы» ГУФСИН России по Свердловской области хотим поделиться с Вами рецептом нашего любимого блюда – уральских пельменей, которые можно приготовить даже в полевых условиях. Главное в приготовлении – хорошее настроение и дружная команда, - дружно говорят они.

Спецназовцы дружно налепили пельменей, а также поделились своим секретным рецептом. Главный ингредиент – командная работа.

Для приготовления пельменей понадобится 2 яйца, мука, вода, 30-40 граммов сливочного масла, мясо по 500 граммов говядины и свинины, одна большая луковица, одна головка чеснока, соль, черный перец.

Кстати, силовики считают, что самая лучшая начинка из рубленного мяса, потому что так останется сок.

- Начинку мы готовим старинным «дедовским» способом – измельчаем топориком-сечкой в деревянном корытце кусочки говядины и свинины, луки чеснок. Начинку солим и перчим по вкусу, - делятся повара в форме.

Пельмени из топора. Фото: пресс-служба ГУФСИН Свердловской области.

Для теста нужно смешать два яйца, соль и добавить 150 граммов воды. Затем топим сливочное масло, смешиваем с яйцами, а затем высыпаем 350-500 граммов муки. Нежно замешиваем тесто.

Дальше раскатываем в пласт толщиной в два миллиметра и нарезаем кружки, лепим. При варке пельменей рекомендуется бросать их в кипящую подсоленную воду с лавровым листом. После того как пельмени всплывут, варите их еще примерно 4-6 минут, до готовности.

В готовые пельмени рекомендуем положить кусочек сливочного масла. А в качестве приправы можно использовать сметану, уксус, горчицу, и, конечно же, любимый уральцами майонез.