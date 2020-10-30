Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 30 октября 2020 года

Уральцы ходят в масках, за отсутствие которых выписывают штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедший сутки официально подтверждено 284 новых случая заболевания коронавирусом, 79 из которых приходится на столицу региона.

Также диагноз подтвержден у жителей Бисерти, Ирбита, Верхней Пышмы, Нижней туры, Серова, Невьянска, Кушвы, Ревды и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших в регионе по официальным данным с начала пандемии – 35 934 человека, из которых 28 013 полностью победили COVID-19. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписан 301 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 30 октября 2020 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На сегодняшний день состояние 277 пациентов с коронавирусом остается тяжелым, 222 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 138 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано 7 новых случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии коронавируса на Среднем Урале достигло 766 человек.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru