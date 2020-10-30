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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 30 октября 2020 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Уральцы ходят в масках, за отсутствие которых выписывают штраф

Уральцы ходят в масках, за отсутствие которых выписывают штраф

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедший сутки официально подтверждено 284 новых случая заболевания коронавирусом, 79 из которых приходится на столицу региона.

Также диагноз подтвержден у жителей Бисерти, Ирбита, Верхней Пышмы, Нижней туры, Серова, Невьянска, Кушвы, Ревды и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших в регионе по официальным данным с начала пандемии – 35 934 человека, из которых 28 013 полностью победили COVID-19. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписан 301 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 30 октября 2020 года

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 30 октября 2020 года

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На сегодняшний день состояние 277 пациентов с коронавирусом остается тяжелым, 222 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 138 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано 7 новых случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии коронавируса на Среднем Урале достигло 766 человек.

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